Silvia Garelli, Ostetrica dalla grande esperienza, è oggi fra gli specialisti al Centro Medico Galeno di Saluzzo

Iscritta all’Ordine con il N. 3498, Silvia Garelli è ostetrica dal 2004, ed ha lavorato per 17 anni in sala parto, reparto di ostetricia e ambulatorio ostetrico nella ASLCN1, specializzandosi nella promozione della salute in gravidanza, parto e dopoparto.

Ha pubblicato nel 2019 "Gli esami in gravidanza. Manuale degli esami clinici e degli screening per la gravidanza, con un approfondimento in ottica PNEI, integrati con il modello della Midwifery Care", edito Seao, oltre a numerosi articoli per D&D, il giornale dello ostetriche per cui è anche membro nel comitato di redazione.

Madre di quattro figli, ha deciso di intraprendere l'attività libero professionale per assistere in modo ancora più personalizzato, anche a domicilio, le donne e le famiglie nei loro percorso di vita.

Segue infatti il metodo della Midwifery Care, con le 5 C che lo definiscono:

Continuity: lavorare in continuità nel percorso gravidanza-nascita-dopoparto, ma anche nei percorsi femminili di adolescenza-sessualità-contraccezione e più in generale in tutti i percorsi di promozione della salute della donna;

Center: la donna e la coppia vengono posti al centro dell'assistenza, con la personalizzazione della cura;

Choice: viene offerta alle donne la possibilità della scelta informata, secondo criteri di evidenza scientifica, contestualizzati all'ambiente e al momento che la donna e la coppia stanno vivendo, ponendo particolare ascolto ai loro bisogni;

Control of woman: permette alla donna di avere il controllo sugli eventi e di sentirsi protagonista del percorso;

Communication: particolare attenzione viene dedicata alle modalità comunicative, secondo metodi e algoritmi attentamente studiati.

Inoltre, offre alle donne assistenza nel percorso della nascita, occupandosi della clinica ma anche dell'aspetto emotivo e relazionale della maternità. Visite pre-concezionali, in gravidanza, a sostegno del percorso della PMA. Propone corsi di acquaticità per gestanti, stretching in gravidanza e incontri di accompagnamento alla nascita in coppia e in gruppo.

Nel parto segue la donna nel luogo che sente più sicuro, in ospedale o al domicilio, dal travaglio al dopoparto.

In puerperio accompagna la donna nell'accudimento del neonato, nei bisogni dell'allattamento e si occupa della cura della madre in tutti i suoi aspetti fisici ed emotivi. Conduce incontri dopoparto per mamme e bambini in gruppo.

Offre consulenza nell'educazione alla sessualità e nella contraccezione, misura, posizionamento e tutoring del diaframma contraccettivo, di osservazione e armonizzazione del ritmo mestruale.

Si occupa di rieducazione del pavimento pelvico anche con un utilizzo di apparecchi elettromedicali e di cura delle cicatrici.

Docente per la scuola elementale di Arte Ostetrica, propone formazioni scientifica per professionisti della nascita e conduce incontri di educazione affettive sessuale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Studio Medico Galeno - Via Bagni 1/M - Saluzzo (CN) - Tel. 0175 42088 - Cell. 349.0914445 - studio.galeno@alice.it