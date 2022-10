Maxi rissa in via Meucci a Cuneo, Boselli: "Succede ogni giorno, la situazione sta precipitando"

"Faccio circolare questi video perché solo così posso far capire quanto è grave la situazione nella zona di corso Giolitti". A dirlo è Giancarlo Boselli, consigliere comunale di Cuneo e residente nella zona della città ormai da tempo teatro di disordini e degrado.

La situazione sta precipitando e le risse sono all'ordine del giorno. Una ieri sera. L'ultima oggi pomeriggio, in via Meucci, ripresa da un residente. Una decina i soggetti coinvolti, che si picchiano tra le auto in sosta.

Massiccio l'intervento delle forze dell'ordine. Presenti Polizia, carabinieri e polizia locale, sul posto con diverse auto e pattuglie. Ma la repressione serve a poco, evidenzia ancora Boselli. "Lo dimostra il fatto che io sollevo il problema da almeno due anni e nel frattempo le cose sono costantemente peggiorate. Sono preoccupato e come me lo sono le persone che vivono qui. Gli anziani non escono più, hanno paura anche di giorno. Il mercato settimanale che doveva risollevare il quartiere ormai non esiste più, sono rimasti due banchi, gli altri hanno smesso di venire perché non si sentono sicuri. Continuo a dire che serve un intervento massiccio da parte del Comune, con progetti seri e controlli sui locali e sugli affitti in zona. Domani chiederò di conferire con il Prefetto. In questo quartiere viviamo tra spaccio, violenza e risse".