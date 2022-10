Come evitare le truffe online e riconoscere i siti pericolosi

Le truffe online e gli attacchi di phishing sono in aumento. La sicurezza delle informazioni personali è una priorità assoluta per tutti, non solo per gli utenti di Internet.

Le aziende, le agenzie governative e altre organizzazioni sono diventate più attente a come condividono le informazioni per evitare abusi o frodi.

I singoli individui devono essere altrettanto prudenti. Internet ha reso più facile che mai nascondere la propria identità e impersonare qualcun altro per indurre le vittime a condividere informazioni sensibili o a trasferire denaro a un malintenzionato.

Il modo migliore per rimanere al sicuro quando si è online è imparare a riconoscere una truffa quando la si vede.

Ecco alcuni segnali comuni che indicano che una truffa online potrebbe essere il vostro bersaglio:

● Il sito web offre troppi incentivi per completare un singolo compito Il sito web richiede informazioni personali che possono essere utilizzate per l'identificazione o per transazioni finanziarie.

● Il sito web chiede di pagare con metodi di pagamento non tracciabili come carte regalo, carte prepagate, bonifici bancari o valute digitali.

● Sul sito non vengono fornite informazioni di contatto Altri siti possono collegarsi direttamente o indirettamente a quello che chiede informazioni personali.

● Non dovreste rispondere a una richiesta di posta elettronica da parte di qualcuno che non ha le vostre informazioni di contatto.

Che cos'è un attacco di phishing?

Un attacco di phishing è una forma di frode online in cui gli aggressori tentano di ottenere informazioni personali come password, numeri di carte di credito o altri dati sensibili usando email o siti web falsi che imitano quelli legittimi.

Come si può evitare di essere truffati su Internet?

Esistono diversi modi per evitare di cadere vittima di una truffa online:

● Controllate sempre l'indirizzo del sito web prima di accedervi e verificate che sia un sito affidabile;

● Se siete scommettitori, evitate i siti non AAMS;

● Siate scettici nei confronti delle e-mail non richieste;

● Utilizzate servizi di autenticazione affidabili per le transazioni on-line;

● Fate attenzione a qualunque richiesta di dati personali quando li condividete online;

● Non fornite mai i vostri dati bancari o della carta di credito su connessione non sicura.

Controllate l'indirizzo del sito web prima di accedervi

Se vi sembra sospetto, potrebbe trattarsi di un sito fasullo creato per phishing. Inoltre, verificate che il sito web utilizzi una connessione criptata (https://), in modo da proteggere le vostre informazioni personali e bancarie.

Se siete scommettitori valutate bene i siti non AAMS

Il sito web deve essere controllato per assicurarsi che sia legittimo prima di accedervi. Se siete scommettitori, dovreste non scommettere su siti non AAMS, a meno che non siano certificati da un altro organo di controllo europeo.

Siate scettici nei confronti di siti non autorizzati dall’organismo di controllo AAMS o di altri organi di controllo europei.

Siate scettici nei confronti delle e-mail non richieste

Se ricevete un'e-mail che vi chiede di cliccare su un link o di scaricare un allegato, prima di farlo controllate l'indirizzo del mittente.

Se l'indirizzo email non è familiare, ignoratela. Inoltre, se l'email contiene errori grammaticali o ortografici, è probabile che si tratti di spam.

Utilizzate servizi di autenticazione affidabili per le transazioni on-line

I servizi di autenticazione forniscono un livello aggiuntivo di sicurezza quando si effettuano operazioni on-line, come ad esempio il bonifico bancario o la compravendita di beni e servizi.

Gli attacchi di phishing sono in grado di rubare le informazioni relative alle vostre transazioni on-line se non viene utilizzato un servizio di autenticazione affidabile.

Fate attenzione ai vostri dati personali quando li condividete online

Ricordate che potreste condividere troppe informazioni sulla vostra identità, come il vostro nome e indirizzo di casa, con un hacker se non siete attenti.

Se qualcuno dovesse chiedervi queste informazioni, pensate bene prima di rispondere e cercate di verificare la loro affidabilità.

Evitate i siti che vi chiedono i dati bancari o della carta di credito

Non fornite queste informazioni a meno che non siate sicuri di poter fidare del sito. Se avete dubbi, fate delle ricerche per verificare se si tratta di un sito legittimo prima di fornire qualsiasi informazione sensibile.

Non rispondete a nessuna richiesta di denaro o di beni senza aver prima condotto ulteriori ricerche

Se qualcuno vi chiede soldi o altri bene in cambio di un servizio, prima di tutto verificate che sia un sito affidabile. Inoltre, se non conoscete bene la persona che vi sta contattando, non inviate nulla.