Festival dei Luoghi Comuni “Città, colori e punti di vista”: gli appuntamenti di oggi

Incontro con Uliano Lucas e Marco Aime alle ore 15.30 presso Spazio Varco

“Il bianco e il nero nella fotografia d’autore”

Il bianco e nero non è soltanto la prima fase della fotografia, ma un linguaggio vero e proprio che ha connotato e continua a connotare un certo tipo di fotografia. Il bianco e nero costringe l’osservatore a una traduzione, poiché la realtà è a colori.



Incontro con Marta Bellingreri e Alessio Mamo alle ore 17.00 presso Spazio Varco

“Camminando per Baghdad”

Per anni Baghdad è stata considerata la città più pericolosa al mondo, con un numero di attentati giornalieri che superava la decina. Ma Baghdad è molto di più delle etichette che le sono state affibbiate: è libri, è fiume, è la piazza della rivoluzione, è arte pubblica, è l’insieme di suoi artisti che la percorrono, fotografano, reinterpretano e raccontano.



Incontro con Orietta Moscatelli e Federico Petroni in collaborazione con Limes – Rivista italiana di geopolitica alle ore 18.30 presso Spazio Varco

“Punti di vista Washington - Mosca su un nuovo ordine mondiale”

La guerra in Ucraina porta in primo piano il confronto-scontro tra Russia e Usa sull’ordine mondiale futuro, con la Cina attore fondamentale per decidere la traiettoria. La guerra è tornata in Europa e non c’è soluzione duratura in vista.



Incontro con Giulio Ceppi e Francesco Morace alle ore 20.00 presso Spazio Varco

“Sociocromie: 100 anni di storia in 25 colori”

L’incontro nasce dal progetto espositivo del designer Giulio Ceppi, e propone una rilettura degli ultimi 100 anni della storia mondiale attraverso 25 colori, rinominate come “sociocromie”, ossia manifestazioni attraverso il colore di un fatto sociale rilevante: dal black Friday alla rivoluzione arancione, dal telefono azzurro alla notte bianca, dalla green economy al blue Monday, dalle quote rosa ai gilet gialli, dai colletti bianchi alla zona rossa.



Spettacolo con Riccardo Poli e Beppe Salmetti in collaborazione con la trasmissione radiofonica Off Topic – Radio 24 ed il Festival Pour Parler alle ore 21.30 presso Spazio Varco

“Siamo bianchi grazie agli immigrati”

Ognuno di noi ha nella mente un colore associato alle città del mondo: un colore del tutto personale fatto di esperienze, di stereotipi e di “sentito dire” su quel paese.

Un viaggio in compagnia dei conduttori di “Off Topic – fuori dai luoghi comuni” su Radio 24 per comprendere che il “colore” è solo una percezione.



Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito. Possibilità di prenotazione posto al costo di € 4 per gli appuntamenti che si svolgono al Varco.

Info e maggiori informazioni su: www.festivaldeiluoghicomuni.it/eventi/