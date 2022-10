Museo Craveri di Bra: inaugurata la nuova sala di geologia col prezioso contributo dei Lions (Foto)

L’emozione di una vera e propria esplorazione nelle profondità terrestri, interagendo con reperti del nostro territorio, dai minerali ai fossili, fino a toccare il mistero del cosmo: è quanto adulti e bambini possono vivere con la nuova sala di geologia inaugurata sabato 8 ottobre nel Museo Civico di Storia Naturale Craveri di Bra.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, Gianni Fogliato, che ha sottolineato la valenza dell’iniziativa per la conoscenza della Terra come risorsa straordinaria: “Al Museo Craveri si sta bene e oggi più che mai abbiamo bisogno di questa sensazione. L’alto livello di importanza dell’allestimento è stato raggiunto, grazie alla passione che ogni giorno anima dipendenti e volontari. In questo senso faccio un appello, affinché possa rifiorire la vocazione al servizio civile che tanto utile e prezioso è per la collettività, oltre a rappresentare un’esperienza di vita piena, come insegnano gli ex volontari passati da qui. In un Museo che non è solo didattico, ma fa crescere le persone come cittadini”.