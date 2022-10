Un cartellone di eventi per tutti i gusti al cinema teatro Don Bosco di Cuneo

La Sala della Comunità Cinema Teatro Don Bosco propone SPETTACOLARE!, un cartellone di eventi per arricchire l’offerta di cultura e svago nella città di Cuneo.

A partire da sabato 29 ottobre il pubblico potrà apprezzare una varietà di spettacoli “per tutti i gusti”: generi diversi, dal teatro dialettale allo spettacolo di pura danza, dalla prosa di teatro contemporaneo e reading di letteratura, allo spettacolo musicale e coreutico fino alle arti circensi.

SPETTACOLARE! è reso possibile grazie alla collaborazione con alcune delle più significative esperienze artistiche del nostro territorio, in cui, ormai da molti anni, le professionisti del settore mettono a disposizione competenze ed estro conducendo laboratori di arte varia in grado di produrre performance dense di bellezza.

La Sala della Comunità, oggi seguita da un gruppo di volontari (sempre aperto a nuovi ingressi!) si propone di dare uno spazio di rappresentazione a queste esperienze, nell’ottica della diffusione di una cultura popolare.

Accanto a questa proposta, il gruppo di volontari sta elaborando altre iniziative (cinema domenicale per famiglie, incontri tematici con esperti, cineforum per giovani e adulti), tra cui una seconda edizione del cartellone teatrale per il periodo da febbraio a maggio 2023 di cui daremo i particolari in seguito.

Ecco il programma completo di SPETTACOLARE! (tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21):

| I Mangiatori di nuvole | CAMPO MINATO DI SOGNI RECISI | prosa teatro giovanile di Giulia Brenna e Omar Ramero

| Teatranti Monregalesi | IL FANTASMA DEL POVERO PIERO | commedia teatro dialettale di Camillo Vittici

| Compagnia teatrale Primoatto & Mekinato Folk Band | IL BAR SOTTO IL MARE | reading teatrale tratto dal libro di S. Benni con musica dal vivo

| Palcoscenico Performing Arts Center | 21 SOUNDTRACKS | spettacolo musicale con Anna Petracca (voce) e Luca Allevi (chitarra)

| Palestra di teatro over 18 | E POI MI DICI | prosa teatro contemporaneo di Elisa Dani

| Scuola di ballo Tersicore | ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE | spettacolo di danza coreografie di Sara Dutto, Alessia Dutto e Tamara Rodriguez

| Unione Italiana Ciechi & Palcoscenico Performing Arts Center | LE CITTÀ INVISIBILI | prosa teatro contemporaneo liberamente ispirato a Italo Calvino

| evento in corso di definizione | EVENTO MUSICALE NATALIZIO | spettacolo musicale

| Palcoscenico Performing Arts Center | CHORUS ON STAGE | spettacolo musicale con i cori Cuneo Gospel Choir e Rhapsody Pop Choir diretti da Anna Petracca e Alfredo Matera

| Fuma che ‘Nduma ASD | OPS! | teatro giovanile di arti circensi presentato dalla Compagnia Treggì

Biglietti: Platea € 8,00 | Galleria € 7,00 | Abbonamento a 5 spettacoli € 32,00

(l’Evento musicale natalizio del 17/12 avrà un biglietto a parte, escluso dall'abbonamento)

Orari biglietteria: dal 21.10.2022 ogni venerdì dalle 18 alle 19.30 - la sera dello spettacolo dalle 20

Per informazioni e prenotazioni: prenotazionidonbosco.cuneo@gmail.com | www.salecuneo.it/cinema-teatro | cell 338 211 5380