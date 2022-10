Una domenica tipicamente autunnale da trascorrere in Granda, tra profumi e sapori

Ecco alcuni degli eventi in calendario per oggi, domenica 9 ottobre, tra castagnate, sagre, manifestazioni e fiere. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa delle previsioni meteo



Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Eventi, fiere e manifestazioni

La 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba appena inaugurata, inizierà alle 9.30 fino alle 19.30 con l’apertura del Mercato Mondiale del Tartufo, con le contrattazioni ufficiali della trifola. Nel cortile della Maddalena ci sarà anche Alba Qualità, con i tradizionali stand enogastronomici. Nell’area fieristica ritorneranno i tradizionali appuntamenti con i cooking show, l’Analisi Sensoriale del Tartufo, l’Atelier della pasta fresca e, nella sola giornata di oggi, ci saranno anche le Wine Tasting Experience. A Palazzo Mostre e Congressi ci sarà il tradizionale spazio per i più piccoli con “Alba Truffle Bimbi”. Torneranno in città i mercati della Fiera: Albaromatica, Campagna Amica, Mercato della Terra Slow Food e il mercato ambulante. Tanti gli appuntamenti culturali tra cui la visita alla città sotterranea e al Museo Diocesano. Info: www.fieradeltartufo.org e www.facebook.com/tartufobiancoalba



Fossano in questo fine settimana in piazza Dompé ospita Coloratissimo Autunno che darà visibilità ai prodotti del territorio, soprattutto ortofrutticoli. Ci sarà un’ampia offerta culinaria: oggi, dalle 11 alle 16, le frazioni di Fossano proporranno 11 piatti diversi (dall'antipasto al dolce) da gustare. Dalle 9 alle 18,30 proseguirà la mostra mercato, di frutta e verdura di stagione e ci saranno la fattoria didattica con esposizione di animali, l’orto didattico, show cooking del laboratorio del pesto con degustazioni gratuite di prodotti tipici liguri. Nel fine settimana sarà possibile partecipare a visite guidate al Castello degli Acaja. Info: www.visitfossano.it

Sempre a Fossano, questa domenica è in calendario la tradizionale Strafossan, camminata a sfondo benefico, per le vie della città, di circa 7 chilometri nella versione non competitiva e di 10 km nella versione agonistica. Info: www.strafossan.it



Appuntamento a Faule con la Festa della Bagna Caöda, manifestazione che si svolge in concomitanza con i festeggiamenti patronali dei Corpi Santi. Oggi gran galà con le mostre e la fiera dell’artigianato che faranno spazio alle 9 alla terza edizione del Memorial di ciclismo dedicato a Roberto Aimo. Bagna caoda sia a pranzo che a cena. In serata si balla con Luca Panama.

La rassegna si chiuderà martedì. Programma completo su: www.comune.faule.cn.it



A Savigliano la manifestazione “Mestieri a cielo aperto” è in programma per questa domenica con la Piccola Fiera d’Autunno. Saranno protagoniste le esposizioni esterne dei negozi, con un’offerta sempre più qualificata e accattivante: una vetrina per dare continuità al sistema commerciale cittadino. Ci sarà la presentazione dei mestieri con uno spazio di esposizione itinerante. In piazza Santarosa ci sarà un polo della formazione in cui le realtà formative: pubbliche e private possano avere un loro spazio per presentare la loro offerta e mostrare i propri laboratori. Saranno esposti mezzi ecologici o eco-compatibili e ci sarà una “vetrina” di attività dell’ecologia, rivolta a tutti gli operatori della Green Economy. Info: www.ascomsavigliano.it/piccola-fiera-dautunno-mestieri-a-cielo-aperto e www.facebook.com/confcommercio.savigliano

A Caraglio nel fine settimana è in calendario la mostra mercato ‘Di filo in filo’. Appuntamento oggi, domenica 9 ottobre, dalle 9 alle 19 al Filatoio. Gli espositori presenteranno i loro manufatti creati con filati e fibre naturali. Sciarpe, cappotti, gilet, cappelli, maglie, scialli faranno bella mostra di sé per suggerire l’idea di un regalo per sé o per altri. Durante l’evento si potrà partecipare a laboratori di tessitura, lavorazione maglia e semplici dimostrazioni. Ingresso libero.

Info: www.comune.caraglio.cn.it



A Frabosa Soprana nel fine settimana è in programma “Castagne e coltelli”. Oggi, dalle 9 alle 19, ci sarà il mercatino del dolce e del salato con degustazioni di piatti tipici, la mostra dei coltellinai e la passeggiata naturalistica alla scoperta di un’antica cava di marmo. Dalle 14.30 distribuzione di caldarroste con accompagnamento musicale degli Autoradio. Info: https://frabosa.info/frabosa-soprana-castagnata-2022, aggiornamenti www.facebook.com/frabosa.info



L’associazione Ulmeta organizza per il fine settimana “Ormea dai frutti ritrovati”.

Oggi, in Via Roma e in Piazza San Martino, ci sarà il mercato di prodotti naturali e biologici con degustazioni e laboratori. Info:www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti/ormea-dai-frutti-ritrovati



Il Circolo Acli di Carassone a Mondovì organizza la manifestazione “Autumnus Caraxonensis”, in programma per oggi, domenica 9 ottobre. Tante sono le attrazioni proposte: sfilata in costume medievale, esposizione degli antichi mestieri, mostre artistiche, concorso di graffiti a tema, sbandieratori, gonfiabili per i bambini, bocce quadre e molto altro. Il Circolo Acli allestisce inoltre una mostra mercato con le opere del talento, delle passioni e dell’ingegno delle persone.

Nell’ambito della manifestazione verrà presentato il libro realizzato dalle Acli “All’ombra di Sant’Evasio. A Carassone lo sapevate che… Storia, storie e personaggi nella terra dei pieujé”.

Nell’opera viene presentata una Carassone in particolare con molto spazio alle storie dal basso, tramandate oralmente, ai racconti popolari e alle figure caratteristiche del rione.



A Garessio prosegue la manifestazione "La Castagna Garessina". Oggi al borgo medievale, dalle 8 colazione a base di castagne e latte. Sempre nella cornice del borgo ci sarà il "Mercatino di castagne", prodotti tipici, antiquariato e artigianato, mentre la galleria Portarose e la Prima Bottega di via Monregrappa ospiteranno la mostra "Giorgio di Garessio".

Dalle 10 l'esposizione micologica a cura del Gruppo micologico cebano "Rebaudengo-Peyronel".

Il pomeriggio si animerà dalle 14 alle 16 con la passeggiata nel bosco, a cura del centro Studi Garexium e dell'associazione Garessio Oltre Aps, con la collaborazione di Comune e Pro loco. Un evento storico che da anni era stato sospeso. Il percorso è quello tradizionale, lungo il rio San Mauro, nella parte più antica e suggestiva del paese, il Borgo maggiore.

Info:www.comune.garessio.cn.it/it-it/appuntamenti/la-castagna-garessina-borgata-valsorda e www.facebook.com/comunedigaressio



A Demonte ci sarà la Fiera di San Luca, mostra-mercato di prodotti ortofrutticoli locali, animali e artigianato che si svolgerà in Piazza Nuto Revelli e nelle vie del concentrico del paese. Oggi, domenica 9 ottobre, sfileranno gli animali provenienti dagli alpeggi e ci sarà l’esposizione di prodotti locali. Dalle 9 ci sarà la grande fiera con mostra mercato di prodotti ortofrutticoli e caseari locali, alle 13 la polentata, nel pomeriggio la castagnata, giochi e laboratori per bambini e tanto altro. Sono in programma visite guidate ai monumenti ad opera dei volontari dell'Associazione Amici di Demonte, in collaborazione con la Pro Loco.

Programma completo su: www.facebook.com/unioneMontanaValleStura



Appuntamento questa domenica, 9 ottobre, a Roccavione con la Sagra del Marrone. Al mattino ci sarà il mercatino dei prodotti locali e durante la giornata si potrà visitare il Museo del vecchio mulino, con macine e attrezzature del 1800, mostre di storia locale e di artisti. La festa entrerà nel vivo dalle 14.30 con la “Gran baldoria del möndaj” nella centrale piazza Europa per far degustare al pubblico le speciali caldarroste locali accompagnate da un buon bicchiere di vino rosso.

Castagne e musica sono in programma per tutto il pomeriggio con il concerto del gruppo Cecilia Mon Amour e ci saranno animazioni e artisti di strada nelle vie del centro storico. La musica proseguirà fino a sera con il piano bar al Bar New Ghillie Dhu.

Info e programma completo: www.comune.roccavione.cn.it



Questa domenica, a partire dalle 14.00, presso il Castello del Roccolo di Busca, ci si potrà immergere in una suggestiva atmosfera autunnale di fine Ottocento grazie al gruppo storico Historia Subalpina odv di Torino. Il proprietario del maniero neogotico, il marchese Taparelli d’Azeglio accompagnerà i visitatori in una storia fatta di passione: la passione per il cioccolato.

Con il gruppo storico Historia Subalpina sarà possibile rivivere la ricca e affascinante storia che lega la nobiltà piemontese al cioccolato e alle delizie dei maestri pasticcieri. A seguire un momento di pura dolcezza con una degustazione di prelibatezze e tipicità buschesi. Visite guidate alle ore 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30. prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Info: www.castellodelroccolo.it/it/avada_portfolio/chocolatleroi-9ottobre



A Nucetto appuntamento nel fine settimana con la Festa del Cece. Il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato sarà presente all’interno di stand allestiti in strutture coperte e spazi all’aperto, nel parco pubblico comunale dei Gurei. Oggi, dalle 9, ci sarà il mercatino di prodotti tipici e artigianato, verrà consegnata l’onorificenza “Cece d’oro”, il pranzo, su prenotazione, sarà a base di Ceci di Nucetto. Dalle 15 distribuzione gratuita di caldarroste. Si potranno visitare il Museo Storico di Nucetto e il Museo della linea Ferroviaria Ceva-Ormea.

Info: www.cecedinucetto.it/nws/53/FESTA-DEL-CECE-202217 In occasione della festa, l’Associazione storico-culturale “La Marina” di Nucetto, oggi ha in programma l’apertura di un campo storico dove saranno rappresentate le normali attività di vita quotidiana (artigianato, lavorazione dei metalli, gioielleria in rame, tessitura) del periodo celto-ligure e dimostrazioni di combattimento con le varie armi e tecniche. Info: pagina Facebook Museo Storico di Nucetto e dell'Alta Val Tanaro.



A Somano nel fine settimana sono in programma la passeggiata gastronomica per innamorarsi e la tradizionale Sagra della castagna. Oggi, dalle 11 alle 14 si potrà partecipare a “Una passeggiata per innamorarsi gastronomica”, percorso lungo 4,2 chilometri intervallato da punti di ristoro per scoprire i sapori dei prodotti locali. Consigliata la prenotazione.

Alle 15 la Proloco distribuirà le caldarroste in piazza. Animerà il pomeriggio il Dj set Pippo e si svolgerà il concorso per torte Dolce Somano, con la premiazione alle 16.30. Nel pomeriggio la piazza si riempirà di stand di prodotti alimentari e artigianali, ci saranno anche il banco di beneficenza e giochi di una volta per grandi e piccoli.

Info: www.facebook.com/Pro-Loco-Somano-123832027761679



Per gli appassionati di vino e di enogastronomia oggi, domenica 9, appuntamento con “Sulle strade del Dogliani”. Ogni partecipante costruirà il suo percorso partendo dalle proprie passioni: vino, cibo, arte o paesaggi e nelle cantine troverà un vignaiolo pronto ad accoglierlo. Il ritrovo è tra le 8.30 e le 12, a Bastia Mondovì, dalla chiesa di San Fiorenzo, per effettuare le iscrizioni e il ritiro di pass, bicchiere e mappa. Dalle 10 alle 18, ciascun partecipante potrà seguire l’itinerario

prescelto tra le cantine del circuito “Sulle strade del Dogliani”. L’iscrizione costa 40 euro e include degustazioni e visite alle cantine. Info www.sullestradedeldogliani.com e www.facebook.com/sullestradedeldogliani



A Cuneo appuntamento con il «Paulaner Oktoberfest Cuneo», in programma fino a lunedì 10 ottobre, nel palasport di San Rocco Castagnaretta che oggi sarà aperto dalle 10 fino a mezzanotte. Tra le principali attrazioni, una ruota panoramica alta 35 metri e un Luna Park che, anche quest’anno, prevede il «Family Day», con tutte le giostre a metà prezzo per le famiglie, in alcune fasce orarie del fine settimana. Oggi, dalle 13 si esibirà la Juhei Band fino alle 21.30, momento in cui prenderà il via la cena animata con Dj Schiffer. Al Pala eventi, invece, si terrà il saggio di danza dell’Imperial Dance. Possibilità di prenotazione sul sito.

Info: www.oktoberfestcuneo.it e www.facebook.com/PaulanerOktoberfestCuneo



Ritorna la Sagra d'Autunno a Piasco con grandi spettacoli, fino alla serata conclusiva di martedì. Oggi, 9 ottobre, ci saranno mercatini e esposizioni fin dal mattino, la mostra di pittura dell’artista Luca Mondelli Luca nel palazzo comunale, la rassegna fotografica, vendita torte pro-asilo in piazza Martiri, vetrina di trattori d’epoca, negozi in piazza. La tradizione gastronomica di casa è rispettata con la polentata di Pignulet a pranzo nel capannone. Nel pomeriggio dalle 14,30 canti popolari per le vie del paese e musica dal vivo. Per i più piccoli Pompieropoli e Mago Pongo in piazza Martiri. Alle 19 “En bocon ed sina an compania” con tagliere di formaggi e salumi, pasta e dolce, a seguire la serata danzante con l’orchestra Maurizio e la band sul ballo palchetto. Info: www.piasco.net , aggiornamenti: www.facebook.com/prolocopiasco



Bagnolo Piemonte nel fine settimana ospita la Rassegna Agricola e del Cavallo, un tuffo nel passato della tradizione contadina. Per oggi è previsto un ricco programma.

In piazza Senatore Paire nella mattinata “Ritrovo motociclistico Harley-Davidson Italian club piemonte”, nel pomeriggio prima edizione del equestrian talent show. In piazza San Pietro nella mattinata secondo raduno di auto d’epoca, ore 10.00 cerimonia di commemorazione degli amici scomparsi. Nel cortile ex scuola elementare ci sarà la seconda edizione del Dog Show, un’intera giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe con attività di agility, scent game, dog dance e molto altro. Alle ore 09.30 “Mangia abbaia cammina” passeggiata enogastronomica con il tuo amico a quattro zampe per le campagne bagnolesi; alle ore 15.00 “Munsu e Madama can” concorso di bellezza canino aperto a tutti. Per l’intera giornata, dalle 10 alle 23, in piazza Paire, “Street food d’eccellenza”.” Info e programma completo della manifestazione: http://www.facebook.com/BagnoloAgricola www.facebook.com/BagnoloAgricola



A Centallo oggi, domenica 9, per la festa degli Angeli Custodi, alle 14 all’anfiteatro Perucchetti caccia al tesoro per bambini della scuola primaria. Alle 15 dimostrazione cinofila a cura delle Fiamme in piazza Vittorio Amedeo e stand truccabimbi. Alle 16.30 sfilata in via Roma e rievocazione di battaglia medievale al Parco Olmi a cura delle associazioni Ars Bellum e Centallo viva. Info: pagina Facebook Centallo Viva



Questa domenica torna a Saluzzo il Mercantico. Il mercato dell’usato e del piccolo artigianato è pronto ad invadere le vie e le piazze cittadine. Il Mercantico è divenuto negli anni un’occasione di ritrovo per tutti gli amanti del vintage, d e l l’antiquariato e appassionati del collezionismo. Cosa si può trovare? Bancarelle di ogni genere: dall’oggettistica ai piccoli “gioielli” di antiquariato fino ad arrivare a vere e proprie opere di artigianato, mobili e arredamento per la casa. Chiunque troverà una sorpresa, un piccolo oggetto da portarsi a casa. Info: https://fondazionebertoni.it



A Roccabruna nel fine settimana sono in programma la Gran Castagnata e la Fiera di Valle. Il percorso della fiera inizierà con l’allestimento dell’area artigianale e proseguirà con le bancarelle di generi agro alimentari, produttori agricoli e artigianato locale. Un angolo della fiera sarà riservato ai cavalli di Merens. Oggi proseguiranno le esposizioni di artigianato, hobbistica e alimentari, la mostra zootecnica di bovini, caprini ed equini, con dimostrazioni di tosatura. Sono previsti l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Asti, il concerto itinerante dei Lou Dalfin e l’esposizione di moto d’epoca. Nei giorni della manifestazione si potranno anche gustare piatti a base di pesce. Domenica nel pomeriggio intrattenimenti vari e distribuzione di "mundaj e bignette". Info: www.comune.roccabruna.cn.it www.facebook.com/FieradivalleRoccabruna



A Monasterolo di Savigliano questo fine settimana fino a lunedì 10 si celebra la ricorrenza dei “Corpi Santi”. Oggi, domenica 9, messa alle 11 e, a seguire, cerimonia di benvenuto da parte del sindaco ai nuovi residenti, con aperitivo. Alle 12.30, pranzo al sacco libero a tutte le famiglie con la pasta che sarà offerta dalla Pro Loco. Alle 15, giochi per i bambini in collaborazione con la cooperativa “Il Volo” e possibilità di visite guidate al castello dei Solaro. Durante la festa ci sarà anche il luna park in piazza Castello. Info: pagina Facebook del Comune di Monasterolo di Savigliano



La Fiera del Buon Gusto e Tradizione si terrà oggi, domenica 9 ottobre, a Roburent. Alle 10.30 appuntamento con “Piccoli madonnari”, laboratorio di disegno riservato ai bambini dai 5 ai 13 anni con esposizione finale dei disegni nel pomeriggio. Le bancarelle saranno allestite all’interno della Sala Polivalente. Si potranno trovare le zucche di Piozzo, i formaggi della Val Maira, lavanda, pane, biscotti, miele oltre al piccolo artigianato. Ci saranno anche gli amici dell’associazione Gea Canile Rifugio 281. Alle 13 il pranzo con polenta e raschera e dolce tipico verrà servito al coperto. Nel pomeriggio caldarroste e vino ad offerta libera, banchetto di dolci della tradizione con castagne, frittelle, torte di mele, castagnaccio e torta di castagne. Alle 15 ci sarà il concerto degli Akoostic Trio. In contemporanea in paese anche i truccabimbi. Le attività si svolgeranno al campo sportivo e, in caso di maltempo, nella tensostruttura coperta. Info: www.facebook.com/roburent



Questo fine settimana a Cervasca è in programma la manifestazione “Colori, sapori e suoni dell’autunno”. Oggi alle 9 si inaugurerà la sagra della castagna “sevaschina”. Via Roma si riempirà di bancarelle con esposizione di artigianato, prodotti tipici e dell’agricoltura locale, attrezzature e mezzi agricoli. Nel pomeriggio, oltre alle cerimonie istituzionali, il concorso di calisthenics “Trofeo Jolly Roger”, momenti di musica presentati da varie band e una vendita di beneficenza. Tanti eventi anche per i bambini. Info e programma completo: www.comune.cervasca.cn.it





Arte, musica e cultura



All’Antico Palazzo di Città a Mondovì si può visitare la mostra collettiva “Grazie dei fior!”, una rassegna di pittura che riunisce opere a soggetto floreale di ben 54 artisti di tempi passati e odierni, collegati alla città. Ingresso gratuito dal venerdì alla domenica dalle ore 16 alle 19. Fino al 23 ottobre. Info: www.facebook.com/IatMondovi



Il Filatoio Rosso di Caraglio, setificio seicentesco, accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Orario del fine settimana: sabato, domenica dalle 10 alle 19. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Info. www.fondazioneartea.org www.filatoiocaraglio.it



A Ceva oggi, 9 ottobre, alle 17 al Teatro Marenco appuntamento con Luca Allievi, chitarrista che ha avuto l'occasione di svolgere aperture live per Tommy Emmanuel, Clive Carrol, John Renbourn e altri prestigiosi chitarristi fingerstyle. In questo spettacolo arie d'opera e capolavori pop/rock saranno reinterpretati da Luca e dalla sua sei corde. Prenotazione non obbligatoria, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: www.facebook.com/comunediceva



Alba Music Festival presenta l’XI edizione di "Classica", i concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova. I concerti si svolgono tutte le domeniche mattina alle ore 11 dal 9 ottobre al 27 novembre nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba.

L’appuntamento inaugurale, previsto per oggi sarà un omaggio al centenario della nascita del compositore belga César Franck, una delle figure più importanti della vita musicale francese nella seconda metà del XIX secolo, con il pianista Patrick Dheur, anche lui nativo di Liegi, e l’esecuzione della sua opera più conosciuta, capolavoro della musica cameristica, la Sonata in la maggiore nella versione con il flauto e la presenza di Giuseppe Nova. Info: www.albamusicfestival.com



A Cuneo fino a martedì 11 ottobre si terrà la seconda edizione del Festival dei luoghi comuni. Organizzato da Cuadri, è curato dall’antropologo Marco Aime e dal direttore di Limes Lucio Caracciolo. L’edizione 2022 tratterà di città, colori e punti di vista. Nel palazzo Samone sarà visitabile “Imagine all the people”. Oggi si parte con un incontro dedicato alla fotografia in bianco e nero con Uliano Lucas e Marco Aime. A seguire, la giornalista Marta Bellingreri e il fotografo Alessio Mamo si confronteranno in Camminando per Baghdad; Orietta Moscatelli e Federico Petroni, giornalisti di Limes, parleranno poi dei Punti di vista Washington-Mosca su un nuovo ordine mondiale; il designer Giulio Ceppi e il sociologo Francesco Morace discuteranno sul significato dei colori nella storia. E in serata, Riccardo Poli e Beppe Salmetti – conduttori del programma Off Topic di Radio24 - affronteranno diversi luoghi comuni sui colori in Siamo bianchi grazie agli immigrati. Il festival proseguirà lunedì e martedì con tanti altri appuntamenti. Il programma completo e dettagliato è disponibile sul sito www.festivaldeiluoghicomuni.it Gli incontri sono sempre ad accesso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili.



EARTH AND FIRE, la ceramica dei grandi maestri, è una mostra diffusa che si svolge sul Roero sul percorso ideale dei Sentieri dei Frescanti coinvolgendo gli otto comuni di Monticello d’Alba come capofila, Canale, Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà, Sommariva Perno, Castellinaldo d’Alba e Castagnito. Un evento unico che vede protagoniste opere di 50 artisti e artiste internazionali provenienti da diverse collezioni: l’esposizione, infatti, permette di scoprire l’arte della ceramica e le sue diverse declinazioni dal ‘900 fino ai giorni d’oggi attraverso lo sguardo di diverse correnti e di alcuni dei suoi più importanti esponenti. A far da cornice alla mostra c’è poi la possibilità di visitare siti affrescati, castelli, chiese cittadine e cappelle campestri che raccontano una realtà monumentale e artistica molto complessa, espressione di secoli di cultura, devozione religiosa e avvicendamenti di proprietà signorili. Oggi, domenica 9 ottobre, si potranno visitare la Cappella Gentilizia del SS Crocifisso nel Castello di Magliano Alfieri dalle 10,30 alle 18,30, il Santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d’Alba dalle 10 alle 18, la Cappella di San Bernardo a Castagnito dalle ore 10 alle ore 18. Info: www.sentierideifrescanti.it e www.facebook.com/sentierideifrescanti





Oggi, domenica 9 ottobre, è la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, l’evento culturale dedicato ai bambini per promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese. Ecco qualche esempio tra i musei della Granda che aderiscono all’iniziativa. A Chiusa Pesio, nel Complesso Museale “Cav. G. Avena” nel pomeriggio di oggi dalle 14.30 alle 18 saranno tante attività dedicate alle famiglie.

Ad Alba domenica il Museo Diocesano partecipa all’iniziativa che, quest’anno, ha per tema la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva). Per l’occasione, il Mudi propone una visita interattiva per dare l’occasione alle famiglie presenti di conoscersi e interagire attraverso il gioco e la scoperta della storia.

A Cuneo domenica il Museo diocesano San Sebastiano propone, in collaborazione con il Museo Civico della Stampa di Mondovì il laboratorio “Torchi, baren e manici di sgorbie” per creare insieme piccoli capolavori.

Famiglie anche ai musei nei castelli di Barolo e Magliano Alfieri questa domenica.

Info: www.barolofoundation.it/it/593-fmu-giornata-nazionale-delle-famiglie-al-museo.html

A Saluzzo Casa Cavassa domenica apre le sue porte ai piccoli curiosi, proponendo letture e attività creative dedicate alla figura della donna nel Medioevo: dame, eroine, fattucchiere e monache…le mille sfaccettature femminili che hanno cambiato la storia. Per bambini dai 5 ai 10 anni.

Info: https://visitsaluzzo.it/eventi/musakids-tanto-gentile-e-tanto-onesta-pare