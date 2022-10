Il grazie del signor Boggione al reparto di Ortopedia dell'ospedale di Mondovì

Gent.mo Direttore,

con la presente vorrei portare un doveroso ringraziamento all’ambulatorio di Ortopedia dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì ed in particolar modo ai dottori Trecci Andrea, Bratulich Alessio, Ferrera Andrea e Fusini Federico, per la disponibilità e la professionalità arrecata nel cercare una soluzione alla problematica all’arto sinistro, seguendomi nell’arco di tutta la guarigione.

Altresì vorrei rinnovare la mia gratitudine a tutta l’équipe, a Matteo Fresia ed a tutti gli infermieri che si sono resi disponibili in ogni istante di questo lungo percorso di ripresa. Un’eccellenza per questo ospedale, dimostratosi all’altezza della situazione.

Un ringraziamento finale anche alla redazione di Targato Cn per aver condiviso queste righe.



Gabriele Boggione