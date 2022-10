A Bra la festa dei "mini" giornalisti: coinvolti oltre 1000 alunni del territorio

Si è svolta a Bra la cerimonia finale del progetto "Lo sport come lo vedo io...gioco a fare il giornalista" storica manifestazione giunta alla 15.ma edizione.

In campo con utili e preziose sinergie anche l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo che ha portato informazione e cultura su un argomento non facile da trattare legato ad un gesto d'amore, l'adesione al dono, per ridare una speranza di vita agli oltre 8200 pazienti in lista d'attesa per un trapianto.