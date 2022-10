Pasticceria Delsoglio di Saluzzo ha favorito una generosa donazione all’Ospedale Infantile Regina Margherita

La lettera, rivolta a tutti gli “Amici del Biscotto del Sorriso”, è stato un gesto di sincera ammirazione e gratitudine da parte della Dottoressa Negri per aver potuto raccogliere una così importante donazione che aiuterà il reparto di oncologia rivolto a giovani pazienti.

Delsoglio Pasticceria dal 1987 di Saluzzo ha voluto realizzare il Biscotto del Sorriso proprio per questo scopo, in quanto i titolari hanno una profonda sensibilità per le patologie oncologiche, anche per averne vissute da vicino. Ciò ha fatto nascere l’idea di realizzare questo dolcetto, un atto di amore e di speranza.

Con le donazioni la Neuroland Onlus finanzia borse di studio per medici ed infermieri, paga buoni pasto per famiglie in difficoltà economiche, acquista attrezzature per il reparto e per le sale operatorie. Inoltre, a breve, verranno acquistate due sedie a rotelle per i bimbi del Reparto.

La Neuroland Onlus non ha una sede e quindi neanche spese di affitto – lo staff preferisce incontrarsi nelle proprie case – così come paga di tasca propria i volantini per la promozione delle donazioni. Tutto questo perché non vuole sottrarre neanche un centesimo dalle donazioni affinché vadano invece per intero a beneficio dei bambini. Valori e serietà indiscutibili. In qualsiasi momento si possono chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti della Onlus.

È possibile diventare “Amico del Biscotto del Sorriso” semplicemente con un sorriso: presso la Pasticceria a Saluzzo fanno bella mostra i deliziosi biscotti che, al costo di un caffè, contribuiranno interamente alla donazione di giocattoli e ad un sorriso ai piccoli angeli del reparto di Oncologia del Regina Margherita di Torino.

Delsoglio Pasticceria dal 1987 - Via Silvio Pellico, 14 - SALUZZO (CN)