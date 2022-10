Calcio Serie D: il Fossano impatta con lo Stresa, 1-1 al "Pochissimo"

Il Fossano non va oltre il pari, al "Pochissimo", contro lo Stresa. Interrotta la serie negativa di sei sconfitte di fila ma manca ancora la prima vittoria in campionato. Entrambe nella prima parte di match le due reti: al vantaggio di Fimognari risponde Scotto per l'1-1 finale.

LA CRONACA

Pronti via ed il Fossano va sotto. Fimognari controlla un pallone al limite dell'area e batte a rete. Chiavassa è trafitto con un pregevole destro a giro che si spegne all'incrocio dei pali, 0-1. Il vantaggio galvanizza gli ospiti che manovrano bene e si rendono ancora insidiosi al 13', Ci prova Barranco, Chiavassa respinge. I blues rispondono con Mazzafera, la cui conclusione viene deviata da Taliento in corner. E' il preludio al gol del pari perchè sugli sviluppi dell'angolo Scotto anticipa tutti siglando di testa l'1-1. La partita prosegue sul filo dell'equilibrio con frequenti capovolgimenti di fronte. Al 39' squillo Fossano con D'Ippolito, Taliento è attento e respinge, non senza difficoltà. Squadre a riposo, dopo un minuto di recupero, sul punteggio di 1-1.

Al quarto d'ora della ripresa primo cambio di Viassi: Malltezi rileva Fogliarino. Poco prima Nicolini aveva inserito Colantonio per Argento. La squadra di casa si affida alle percussioni di Coulibaly, particolarmente ispirato, mentre Reda soffre l'arcigna marcatura dei difensori avversari. Fossanesi volonterosi fino alla fine ma poco lucidi nell'ultimo passaggio. A cinque dalla fine in campo anche Bellucci, proprio al posto di Reda. Quattro minuti di recupero ma il risultato non subisce ulteriori variazioni: tra Fossano e Stresa termina 1-1.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Chiavassa, Delmastro, Cannistrà, Scotto, Foschi (67' Tounkara); D'Ippolito, Mazzafera (87' Tarantino); Galvagno, Fogliarino (61' Malltezi), Coulibaly; Reda (85' Bellucci). A disp: Ricatto, Spadafora, Medda, De Souza, Marin

Stresa (3-5-2): Taliento, Graziano (73' Grechi), Tordini, Gerevini; Spera, Cento, Fimognari, Argento (49' Colantonio); Baiardi; Barranco (82' Perkovic), Tripoli (73' Magonara). A disp: Samarxhi, Pisanello, Scotto, Fradelizio, Delfiore

Gol: 3' Fimognari, 15' Scotto

Ammoniti: Graziano, Foschi

Arbitro: Omar Abou El Elia di Milano, assistenti Luigi Fabrizio D'Orto di Busto Arsizio e Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo