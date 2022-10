Volley A2M. Cuneo cade sotto i colpi di Abrahan: BAM S.Bernardo battuta 3-1 da Brescia. Giaccardi: "Mi aspettavo di più" (VIDEO)

Inizio di campionato in salita per Cuneo, che torna dal San Filippo di Brescia a bocca asciutta.

I ragazzi della BAM Acqua S.Bernardo sono stati sconfitti per 3-1 e con parziali anche piuttosto netti: dopo aver vinto di misura il primo set per 25-23, gli uomini di Zambonardi hanno impresso il loro gioco su quelli di coach Giaccardi intascando i tre successivi parziali per 25-16 ed un doppio 25-19.

C’è ancora parecchio da lavorare per il tecnico piemontese, ma questo lo avrà sicuramente messo in conto, Giaccardi.

Che ha avuto dal suo opposto un rendimento così così. Dopo aver disputato un ottimo primo set (57%), Santangelo si è visto tarpare le ali per ben 6 volte a muro dagli avversari, chiudendo con il 45% finale in attacco: 13 punti su 29 palle.

Anche capitan Botto ha fatto parecchia fatica: 7 punti su 27 attacchi la dicono tutta su una prestazione che non gli è valsa che il 27% finale.

Un po’ meglio Parodi, più centellinato dal palleggiatore Pedron, che ha terminato la sua prima gara con la maglia di Cuneo mettendo a terra 6 punti, tutti in attacco, (su 12 palle) per il 50% di positività.

Unica nota positiva quella di Lorenzo Codarin, che ha collezionato 3 aces, ma anche in attacco si è ben disimpegnato. Poche, a dirla tutta, le palle passate per le mani dei centrali, ma la ricezione non è stata il punto forte di giornata della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo.

“Non siamo mai stati spumeggianti – il commento di Max Giaccardi a fine partita – Poi loro hanno alzato leggermente il livello in battuta, ma soprattutto in attacco, ed ecco spiegato il risultato. Una partenza inaspettata. Non tanto per il risultato, ma perché pensavo di essere un po’ più avanti come livello di presenza in campo. Analizzeremo e terremo quel poco di buono che è stato fatto e di lì ripartiremo fin da domenica”.

Domenica la prima occasione di riscatto tra le mura amiche: al palasport di San Rocco (ore 18) arriva Motta di Livenza, a sua volta sconfitta da Reggio Emilia al tie break nella gara d'esordio.

Nelle altre partite, tutte vittorie in trasferta: Santa Croce a Ravenna, Vibo Valentia sul campo di Lagonegro, Castellana Grotte a Grottazzolina e Bergamo su Cantù. Nell'anticipo di sabato ser, Prata di Pordenone si era imposta per 3-0 su porto Viro.

LA PARTITA. Giaccardi propone il sestetto migliore con Pedron in cabina di regia con opposto Santangelo, mentre a schiacciare e ricevere sono impegnati Parodi e Botto con Codarin e Sighinolfi al centro e libero Bisotto. Dall’altra parte della rete Zambonardi, che deve far di necessità virtù essendosi infortunato Bisi qualche giorno fa, mette in campo lo schiacciatore Galliani nel ruolo di opposto con il palleggiatore Tiberti. Schiacciatori di posto 4 l’ex monregalese Loglisci con il cubano Abrahan. Al centro Esposito con Candeli e libero Franzoni.

PRIMO SET. La prima parte del set d’apertura vede le due squadre combattere ad armi pari, poi Cuneo trova lo strappo approfittando di un errore di Loglisci che porta i piemontesi avanti di tre lunghezze sul 12-15. Sul 15-18 Giaccardi inserisce Lanciani al servizio per Parodi ed il giovane cuneese trova l’ace con una battuta flot lunga e sul 15-19 c’è il time out del tecnico bresciano. Brescia prova a reagire e torna sotto grazie a due punti di Abrahan 2ul 22-23, ma Codarin spegne le speranze lombarde.

SECONDO SET. Di tutt’altro tenore il secondo set con Brescia sempre padrona del campo. I lombardi scappano subito 3-0 con Giaccardi che chiama time out, popi fuggono 7-2 e su questo punteggio il tecnico pimùenontese esaurisce le interruzioni del gioco a sua disposizione. Non riesce più nulla a Botto e compagni che in un amen si trovano sotto 10-4 con un gran muro di Abrahan su Santangelo. Il set s’incanala sul dominio dei padroni di casa con un’unica fiammata di Cuneo quando recupera tre punti dal 17-9 al 17-12 sul truno al servizio di Parodi. Una fiammata, poi Brescia chiude proprio su errore di Parodi con un eloquente 25-16. calano tutte le percentuali della squadra di giaccardi che nomn va oltre il 33% in attacc, senza alcun muro all’attivo e soprattutto con l’opposto che passa dal 57% del set d’apertura al 33% del secondo.

TERZO SET. Più combattuto il terzo set, anche se Brescia dà sempre l’impressione di avere in mano il pallino dle gioco. Gli uomini di Zambonardi vanno avanti 6-3, poi 8-4 ed 11-6 prima che due aces di Codarin spezzino il ritno agli avversai e portino sotto i biancoblu sul 12-10. L’attacco di santangelo sembra riaprire il parziale (14-13), ma l’opposto pugliese della BAM S.Bernrado si fa murare da Galliani e Brescia torna avanti di tre punti sul 16-13. Ma è il cubano Abrahan il vero mattatore del set: prima commette un errore che riporta sotto Cuneo (19-18, poi si riscatta con tre giocate da manuale che riportano la Consoli sul 22-18. L’errore di Santangelo che attacca in rete ed un gran ace di Abrahan portano Brescia sul 2-1 (25-19) .

QUARTO SET. Nel quarto parziale due ace sembrano dare la spinta iniziale a Cuneo di riaprire il match, ma è ancora Brescia a prendere in mano le redini: pareggio a 4 e sorpasso con il tocco di prima da parte del solito Abrahan su ricezione lunga piemontese ed ecco la Consoli avanti. Un gran muro, manco dirlo ancora del cubano, su Botto lancia i padroni di casa al break sul 6-4. A questo punto la strada è tutta in discesa per Tiberti e soci che vanno avanti di tre punti (11-8) sull’attacco di Abrahan, poi allungano 19-15, 22-17 ed arrivano sul match ball forti di 6 punti di vantaggio sul 24-19. Un cambio palla piemontese poi cala il sipario sulla prima gara della stagione.

CONSOLI MC DONALD’S BRESCIA-BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-1 (23-25/25-16/25-19/25-19)

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Cardona 2, Codarin 13, Parodi 6, Esposito, Lanciani 1, Pedron 2, Santangelo 13, Chiapello, Botto 9, Bisotto (L), Sighinolfi 5. N.e. Kopfli, lilli. Allenatore: Giaccardi.

CUNEO: ric. 53% (29% prf), att. 43%, muri 6, aces 4, batt.sb. 14, errori 25. BRESCIA: ric. 51% (28% prf), att. 60%, muri 8, aces 3, batt.sb. 20, errori 28