Alba, al Presidente Mattarella uno splendido esemplare di tartufo bianco

Nella foto il presidente Mattarella in mezzo a trifolau e tabui, in occasione dell’inaugurazione della 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

L’oro bianco della gastronomia. Il suo profumo intenso, avvolgente e assolutamente inconfondibile. Il suo sapore che è in grado di esaltare e rendere unica ogni pietanza.

Pensate che per celebrare uno dei doni più preziosi dei boschi di Langhe e Roero è arrivato persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ufficiale ad Alba per il Centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio e del Bicentenario della nascita del deputato e ministro Michele Coppino.

È stato proprio il Capo dello Stato ad inaugurare nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre la 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in programma nella capitale delle Langhe fino a domenica 4 dicembre con un ricco carnet di appuntamenti.

Per l’occasione, Mattarella ha incontrato i trifolau ed i cani da tartufo, i tabui. Il Presidente si è soffermato a parlare di questa eccellenza tutta italiana, mostrandosi attento alle caratteristiche organolettiche, per poi ricevere in omaggio uno splendido esemplare di tartufo bianco da circa 100 grammi.

A consegnare il “tuber magnatum pico” è stato Mario Agostino Aprile del Lions Club Canale Roero, nonché presidente dell’Unione Regionale Trifulau del Piemonte, un vero appassionato del mestiere di raccolta dei tartufi.

Secondo gli esperti, il delizioso tubero si trova davanti ad una buona annata di produzione per un valore che oscilla dai 2.900 euro al kg per le pezzature più piccole ad 5.850 euro al kg per quelle più grandi. Curiosità: sappiate che all’asta mondiale 2021, andata in scena al castello di Grinzane Cavour, un maxi tartufo è stato venduto a Hong Kong per 103.000 euro!