Arte pura: stasera 9 ottobre arriva la Luna piena del cacciatore

Ottobre è il mese in cui la natura si colora delle calde sfumature d’autunno. A questo spettacolo in terra si aggiunge quello in cielo con la Luna piena del cacciatore pronta a splendere stasera, 9 ottobre, alle ore 22.55.

Per poterla ammirare in tutta la sua bellezza bisognerà sperare in una tregua del cattivo tempo che sta imperversando in queste ore. Ma un rimedio c’è e si trova nell’arte del pittore braidese Franco Gotta, che ha dipinto la Luna in tutta la sua grazia in una tela di rara bellezza.

Da sempre i suoi lavori celebrano la Luna, musa ispiratrice di sogni e di misteri, ricca di fascino e di simbologie. L’opera raffigura un paesaggio notturno interiorizzato e trasformato in una potente visione onirica, in un viaggio dell'anima dove emergono paure e speranze. Alti cipressi si stagliano contro il cielo notturno per una verticalità che tende verso l'infinito. Sullo sfondo si vede il profilo ondulato della collina che infonde un senso di silenzio e di immaginazione. Come nella natura di questo mese, il satellite terrestre è caratterizzato da una forte colorazione arancione, proprio tipico della Luna del cacciatore.

Il soprannome attribuito a questa Luna dai nativi americani è piuttosto chiaro: dopo le operazioni di raccolta del mese di settembre, i campi ormai spogli erano ideali per scovare le prede e ucciderle, motivo per cui uno dei nomi alternativi per la Luna del cacciatore è Luna piena di sangue.