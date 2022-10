E se la statua Alba diventasse una vera bambina? Il racconto di Silvano Bertaina

Primo piano per la statua Alba presente in piazza Michele Ferrero... ad Alba

Tra realtà e fantasia, tra immaginazione e concretezza la linea è molto sottile e, nei racconti, tutto prende forma. Lo sa bene il nostro collaboratore giornalista e scrittore Silvano Bertaina che, ispirato dalla statua Alba, inaugurata da pochi giorni in piazza Michele Ferrero, ha scritto di getto un racconto dove la stessa opera è protagonista e dialoga con il maresciallo Alberto Aimar, personaggio di fantasia protagonista di una serie di racconti gialli ambientati nelle Langhe e nel Roero.

Un racconto che ricalca la passione di Silvano Bertaina per le statue ed i monumenti presenti in provincia di Cuneo di cui il giornalista parla nel suo ultimo libro dal titolo “Smonumentando” (Primalpe Cuneo editore).



Alba, dicevamo: in una notte di novembre… Leggiamone la storia.

L’ALBA CHIARA di Silvano Bertaina

C’erano notti in cui il maresciallo Alberto Aimar non riusciva a dormire. Aveva imparato a non prendersela. Quando capitava, coccolava un po’ la gatta Sofia, poi si vestiva, calzava le scarpe da runner e andava a correre nella città deserta e addormentata. Anche quella notte capitò così.

Pioveva, di quella pioggia fina di novembre, che bagna anche le ossa, e l’acciottolato delle vie del centro luccicava di umidità. Non faceva freddo, nell’aria fluttuava una nebbiolina rada come vapore di minestra. Aimar percorse rapido via Cavour e svoltò in via Maestra senza incontrare anima viva.

Erano le tre di notte, e a quell’ora al massimo avrebbe incrociato un’auto di guardie notturne o qualcuno che rientrava a casa da un viaggio, ma non era detto. C’erano state volte in cui aveva percorso decine di chilometri, fino all’estrema periferia della città incappando soltanto in qualche gatto randagio o nei caprioli che dalle vigne scendevano al parco Tanaro per brucare i cespugli in tranquillità. Gli piaceva osservare come cambiavano i luoghi che durante la giornata si affollavano e si congestionavano di traffico.



In quell’atmosfera notturna la città di Alba gli sembrava più spaziosa, più dolce e più bella, le case, le torri, le chiese, assumevano un aspetto che di giorno mutava, innervosito, impolverato, raggrinzito, come cambiano i visi delle persone a seconda delle emozioni e della stanchezza. Svoltò in via Maestra e quando fu all’incirca a metà, accanto al cortile della Maddalena, gli sembrò ci fosse qualcosa fuori quadro. Si era ormai abituato al bagliore di Alba, la grande sagoma di bimba installata da pochi mesi in piazza Michele Ferrero e forse per l’atmosfera lattiginosa, in quel momento gli pareva di non notarlo. Rallentò.

Sbucò sulla piazza quasi camminando perché davanti a lui si presentava un paesaggio inatteso e inverosimile. Alba non c’era più. Attraversò la piazza cautamente. Raggiunse la zona circolare dov’era sistemata la fontana. Il piedistallo e l’acqua erano lì, scuri e lucidi. L’opera del maestro Berruti no.

Il maresciallo Aimar si guardò intorno interdetto. Non vide nessuno. Nessuna luce di nessun palazzo era accesa. Bar e ristoranti chiusi. Luci soltanto da alcune insegne e dai lampioni, come niente fosse successo.

Alba era svanita nel nulla.

Ad un tratto una voce lo scosse dal torpore che lo aveva immobilizzato.

– Sono qui, sono solo scesa un attimo a sgranchirmi le gambe. Lo faccio spesso sai?

Il maresciallo Aimar si voltò. Sulla una delle panchine rotonde della piazza sedeva una bimba. Oscillava le esili gambe avanti e indietro e lo osservava reclinando la testa di lato.

– Sei un carabiniere vero? – gli domandò. Aveva una bella voce squillante, si diffondeva un’eco soffusa.

– Come … come lo sai? – rispose lui.

– Lo so perché ti ho visto, diverse volte. C’eri quando mi hanno tolto il telo che mi copriva e hanno fatto l’inaugurazione. Sei passato di qua alcune notti, correndo, e alcune volte in macchina, su quella con i lampeggianti blu, e allora ho capito che sei un carabiniere. E mi sembri un tipo simpatico. Sei tanto magro … sarà per quello che corri così veloce.

Aimar si avvicinò di qualche passo.

– Mi piacciono le tue scarpe giallo fosforescente – disse ancora la bimba.

– Ma tu sei …

– Sì, non ti sorprendere. Sono la bambina stilizzata che sta di solito lì, con i piedi nella fontana e … ti dirò … non mi dispiace, è il mio compito d’altronde. Però quando non c’è nessuno in giro, scendo, e faccio dei giretti a curiosare la città. Sono già andata fino alla piazza del Duomo, a vedere il Tanaro, al quartiere della Moretta, a salutare la testa di Pertinace davanti a San Giovanni e una volta ho camminato fino ai Tetti Blu e più su, fino a San Cassiano, che è lontano da qui e pensavo di perdermi …

Il maresciallo Aimar vide che la bimba indossava una maglia a righe con i colori dell’arcobaleno e dei pantaloni azzurri. Ai piedi portava stivali in gomma gialli e in testa un cappellino bianco di lana: pareva una qualsiasi bambina di otto o dieci anni, con lo sguardo furbo e il profilo dolce come le colline di Langa.



– Non hai freddo? – le domandò.

– Per niente!! – rise – verrà l’inverno, chissà quanta neve … e il ghiaccio! Mi devo abituare no?

– E quando … quando …

– Quando risalirò lassù?

Il maresciallo la guardava imbarazzato.

– Tra qualche minuto. Oggi con questa pioggerella umidiccia non ho voglia di camminare, e poi tu mi hai scoperto e chissà … pensi di fare tanta cagnara?

– Cagnara?

– Sì intendo dire … andrai alla Tv a testimoniare di aver visto quasi all’alba, un’Alba Chiara? Bimba monumento in carne e ossa! E poi le radio e ti intervisteranno i giornali e … questo intendo per cagnara.



Il maresciallo Aimar fissava un punto del selciato dove un riflesso formava una sagoma indefinibile.



– Quella è la mia ombra. Strana vero? D’altronde sono una creatura particolare, me ne rendo conto. Da lassù vedo lontano, osservo la gente passare, chi a piedi, chi in bicicletta o in moto, chi in auto. Comincio a distinguere le persone di questa città, da coloro che ci passano o ci vengono, comincio a capire che c’è qualcosa che non va. Io sono solo una bambina, ma i bambini capiscono tante cose sai? Abbiamo intatta la Follia, quella dei poeti per intenderci, quella che non è stata distrutta dalle abitudini, dalla razionalità, dall’ambizione. Abbiamo tante cose nel cuore, ma pochi le sanno capire.

Aimar ascoltava in silenzio, ipnotizzato.

– Ho saputo che a qualcuno non piaccio. Qualcuno dice che sono assorta, altri che sono triste, che i bimbi ridono e io non rido. Altri dicono che sono troppo alta. Credo che sia scomodo qualcuno che ricordi ogni volta di ascoltare i bambini, che avendo la Follia hanno la Verità. Cosa vogliamo in fondo? Una Terra in pace, una Terra pulita, la possibilità, che sarebbe un diritto, di avere dei genitori accanto, dai quali imparare a rispettare le opinioni di tutti e ad averne di proprie, sempre con la capacità di dialogare e comprendere gli altri, amarli per quel che sono, non per quel che hanno. Io non sono il simbolo di questa città, mi chiamo Alba per caso: sono un piede nel bagnato, il brivido, l’inatteso, la Bellezza senza trucchi.

Il maresciallo Aimar sedette accanto alla bimba, sulla panchina rotonda. Sentì il suo profumo. Era una fragranza dolcissima e fresca, sconosciuta.

– Io adesso devo tornare lassù. Ora chiudi gli occhi e pensa alla Follia, quella che abbiamo tutti, quella che abbiamo sopito perché pericolosa, tolto dalle nostre esperienze perché inutile. Ascoltali i tuoi sogni maresciallo Aimar, sono la tua anima folle. Sorridimi passando e ricordalo: sii te stesso, come sei e sarai più felice, per quel che si può in questo mondo strano.

Alberto Aimar chiuse gli occhi e li riaprì qualche secondo dopo. Alba era lassù. La vedeva di sbieco, non capiva se lo stava osservando, se guardava altrove.



Camminò per un tratto lungo corso Italia poi si voltò. Alba lo seguiva con gli occhi vispi di bimba. Sorrideva. Riprese a correre leggero. Quando arrivò a casa si addormentò, con la gatta Sofia accanto. Non fece nessuna cagnara.