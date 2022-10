Il grazie al reparto di Emodialisi dell'ospedale di Cuneo: "Siete grandi eroi"

Un anno fa alle due di notte per il mio compagno è iniziata una nuova vita, grazie ad un ragazzo di 21 anni che ha donato i suoi organi ed ha permesso al mio compagno di rinascere all’ospedale San Martino Mono Blocco di Genova dove la dottoressa chirurga Iris Fontana e la sua equipe seguono il mio compagno da quando è bambino.

Ha potuto effettuare il terzo trapianto di rene dopo tanti anni di emodialisi all’ospedale Carle di Cuneo dove Mirko ha trovato degli infermieri, oss, tecnici delle macchine che meritano di essere chiamati GRANDI EROI perché per essere eroi non basta fare bene il proprio lavoro ma saper supportare e dare conforto con una battuta ed un sorriso ed una grande umanità e passione.

Infermieri, OSS e tecnici delle macchine che hanno seguito il paziente durante l'emodialisi.

Concludo ringraziando e augurando a tutti i pazienti che si trovano in ospedale di trovare degli eroi come loro che nonostante le giornate no o problemi al di fuori del lavoro ti accolgono sempre con un sorriso o con una battuta.