Carnet di viaggio disegnati e narrati protagonisti alla 10ª edizione di CuneoVualà

Prosegue l’appuntamento annuale con gli appassionati e gli interpreti del carnet di viaggio disegnato e narrato, richiamati a Cuneo come di consuetudine in concomitanza con la Fiera Nazionale del Marrone, grazie alla 10ª edizione della rassegna CuneoVualà organizzata dalla Fondazione Peano su ideazione e cura di Ivana Mulatero.

Dopo aver raggiunto notorietà internazionale nel settore dei taccuini di viaggio grazie all’International Michelin Cities Network svoltosi a Clermont Ferrand nell’autunno 2021 con le tavole e le pagine dedicate alla città dei sette assedi firmate da Sighanda, Cuneo acquisisce la consapevolezza che il patrimonio in essa custodito, naturale, storico, artistico e di civiltà, trovi negli autori dei carnet importanti interpreti per uno sviluppo futuro di inedite narrazioni visive e testuali in grado di attrarre nuovi pubblici.

La 10ª edizione della rassegna CuneoVualà conferisce alla città la notorietà di fondamentale centro italiano vocato alla promozione e al sostegno di questa particolare forma d’arte, attraverso la consonanza con analoghe manifestazioni quali il “Rendez-Vous du Carnet de Voyage”, “Matite in Viaggio”, “Autori Diario di Viaggio”, “Palermo dal mare”, con la preziosa collaborazione con Alliance Française di Cuneo e l’Association Il Faut Aller Voir di Clermont Ferrand e con le convenzioni formative con diverse scuole del territorio piemontese.

Dal 16 ottobre, la Sala Ipogea della Fondazione Peano accoglie e presenta "Carnet d'Egitto", un'esposizione di disegni, illustrazioni e carnet de voyage selezionati tra gli autori che hanno risposto alla call lanciata dalla Fondazione Peano improntata, per questa decima edizione della rassegna CuneoVualà, al bicentenario della decifrazione dei geroglifici ad opera di Jean-François Champollion che, con la sua scoperta avvia la nuova disciplina dell’egittologia in senso moderno e scientifico. Moltissimi esponenti della forma d’arte del carnet de voyage, riconosciuti ed affermati, prenderanno parte alla rassegna con pagine e tavole espressamente dedicate alla cultura e spirito egizio, come Stefano Faravelli, maestro internazionale di questa attitudine a osservare attentamente il mondo con la penna e il taccuino per rinnovarlo dall’usura dello sguardo bulimico dei tanti medium. Egli ha realizzato nella primavera 2022 alcuni workshop al Museo Egizio di Torino dei quali in mostra saranno esposti gli esiti attraverso le tavole e le pagine di numerosi partecipanti.

Tra gli altri espositori, si segnalano Silvye Ballester, Giovanni Cocco, Donatella Peli, Roberto Malfatti, Anna Regge, Catia Sardella, Elena Monaco, Laetitia Hidebrand, Walter Tesio, Angela Maria Russo, Maria Elena Ferrari e il gruppo “Cuneo_urban-sketcher_2”.

All’interno della collettiva, come sempre è dedicata molta attenzione alle scuole, con le quali la Fondazione Peano ha avviato dei programmi di partenariato (Primo Liceo Artistico di Torino, Liceo Artistico “Buniva” di Pinerolo, Liceo “Ego Bianchi” di Cuneo), promuovendo le conferenze di alcuni maestri del carnet de voyage. Il carnet de voyage come strumento di conoscenza e come disciplina della percezione”, un avvicinamento allo studio e alla pratica del carnet de voyage con la guida di autorevoli professionisti del settore, coadiuvati dalla cura scientifica della Fondazione Peano. Il secondo corso è stato avviato nella primavera 2022. La collettiva si allaccia, inoltre, con la personale di Stefano Faravelli “Il serraglio immaginario” (9 ottobre – 18 dicembre 2022), organizzata dal Museo Mallé di Dronero all’interno della quale sono esposte alcune opere di Stefano Faravelli dedicate alle divinità egizie.

Dal prossimo 16 ottobre la Sala al primo piano della Fondazione Peano ospita la mostra "Il ritorno del giorno", impronta di grafite sulla sabbia d’Egitto di Sighanda, personale di Dominique Fidanza, in arte Sighanda, carnettista, cantante e illustratrice che vive e lavora tra Francia, Svizzera e Italia.

La mostra ha un concept originale modellato sull’idea di ricreare, nello spazio espositivo, i suoi itinerari compiuti tra la piana di Giza, la necropoli di Saqqara e le visite ai due musei del Cairo e di Torino. Una cinquantina tra disegni originali, taccuini, tavole, gigantografie, immagini sagomate, mappe acquarellate e oggetti indicativi dell’intera filosofia che presiede il suo ideare e comunicare, con il carnet, un’antica attitudine che si riaggiorna al suo cospetto.

Sighanda, infatti, ha inteso attualizzare un confronto diretto con la cultura egizia, antica e contemporanea, visitando a più riprese i luoghi originari dove sono presenti le tombe dei faraoni, riportando da questi viaggi i bozzetti che sono stati premessa per le successive tavole e opere su tela realizzate in atelier.

Per tutta la durata della mostra sarà proiettato in anteprima assoluta il video “Il Ritorno nel Giorno. Sighanda, impronte di grafite sulla sabbia d’Egitto” (2022) prodotto da Desjours&deslunes che illustra in pochi minuti la straordinaria bellezza di una civiltà ormai scomparsa vista dagli occhi dell’artista intenta a riprodurre su carta, come una vera esploratrice di altri tempi, le affascinanti Piramidi della piana di Giza e della necropoli di Saqqara, per poi dirigere il suo sguardo da viaggiatrice al Museo del Cairo. I suoni e le voci che accompagnano le bellissime immagini sono stati creati da Sighanda.

Dominique Fidanza, in arte Sighanda, nasce nel 1979 a Bruxelles, negli anni ’90 si trasferisce per un lungo periodo in Sicilia. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Palermo, Brera e Firenze dove consegue il diploma in Tecniche dell’Incisione. Nel 2005 vince una borsa di studio indetta dal Ministero degli Affari Esteri e soggiorna a Lussemburgo presso il CEPA Cercle Européen pour la Propagation des Arts. Nel 2006 si trasferisce a Parigi per coltivare un’altra grande passione, la musica. Lavora alla realizzazione del suo primo disco da solista intitolato “Solipsiste”, prodotto dalla Universal Music France, con un album che esprime sonorità pop-folk a cui fa seguito un secondo disco realizzato a Barcellona che è un "viaggio verso sonorità mediterranee". In occasione dei suoi frequenti spostamenti, Sighanda crea una serie di carnets de voyage, dove immagini estemporanee fissano su carta impressioni ed esperienze vissute in viaggio. Nel triennio 2011-2013 la commissione della Biennale du Carnet de Voyage di Clermont-Ferrand, seleziona i quaderni di viaggio dell’artista. Nel 2013 vince il primo premio al concorso Autori Diario di Viaggio a Ferrara e nello stesso anno fa parte del progetto francese “Pluribus”, diretto da Michel Fugain e Pierre Bertrand (Paris Jazz Big Band). Nel 2014 l’artista realizza una mostra personale nel prestigioso museo Hermann Hesse a Montagnola, in Ticino, con un quaderno di viaggio intitolato: “Hermann Hesse, una mitologia del Ticino – l’ultima estate di Klingsor”. Nel 2017 la stessa mostra verrà ospitata al museo Hermann Hesse a Calw, Germania.

Nel programma della rassegna sono previsti anche due laboratori per famiglie, dal titolo “Il papiro dei sogni” che verranno realizzati dal cartoliniere Antonio Mascia domenica 23 ottobre e 13 novembre, alle ore 16, al Rondò dei Talenti (attività gratuita, prenotazione obbligatoria a segreteria@fondazionepeano.it) e una serie di conferenze ancora in via di definizione.

La rassegna CuneoVualà rimarrà aperta fino a domenica 13 novembre con il seguente orario: da giovedì a domenica ore 15.30-18.30. Ingresso gratuito. Per info: Fondazione Peano, Corso Francia, 47 – Cuneo segreteria@fondazionepeano.it | Tel. 349.7528085