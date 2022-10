A Barbaresco la Provincia ripristina il manto stradale della Sp 592

Nuovo manto di asfalto sulla Strada Provinciale 592 che porta nel Comune di Barbaresco. L’intervento ha fatto seguito a un primo sopralluogo effettuato dal sindaco Mario Zoppi insieme ai tecnici della Provincia di Cuneo e al consigliere delegato provinciale Massimo Antoniotti.

I lavori di ripristino sono stati eseguiti dalla ditta Sam di Cherasco. La sistemazione dell’asfaltatura ha permesso di eliminare il deterioramento dello stesso oltre a migliorare la viabilità nel tratto che conduce all’entrata del paese contribuendo a rafforzare gli sforzi costanti degli amministratori barbareschesi finalizzati a rendere il borgo sempre più accogliente e ospitale.

L’Amministrazione comunale di Barbaresco coglie l’occasione per ringraziare il responsabile della Provincia Luca Castagnole, il dirigente geometra Marco Eandi e naturalmente, "per il solerte interessamento", il consigliere delegato Massimo Antoniotti.

“La vocazione turistica del nostro paese e il costante afflusso di visitatori – dice il sindaco Mario Zoppi – per il fatto di essere molto distante dal capoluogo provinciale e privo di infrastrutture adeguate a raggiungerlo, richiede una manutenzione delle strade prioritaria per non rimanere isolato dai Comuni confinanti. Questo ripristino dell’asfalto si è reso davvero necessario per continuare a offrire a chi giunge da noi un biglietto da visita sempre più in positivo. Siamo molto soddisfatti per l’attenzione profusa da parte della precedente amministrazione provinciale di Federico Borgna e siamo certi non mancherà neppure da parte del neo eletto presidente Luca Robaldo a cui rivolgiamo il nostro augurio per un proficuo lavoro sul territorio”.