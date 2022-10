A Cuneo allestito un punto informativo per la Giornata Mondiale della Vista

In occasione della Giornata Mondiale della Vista in programma giovedì 13 ottobre l'Asl Cn1 allestirà un punto informativo dalle ore 9 alle 12 presso il Centro Prelievi di via Carlo Boggio 14.

Saranno presenti volontari dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti-Sezione Territoriale di Cuneo, muniti di mascherina FFP2 e in regola con la Certificazione Verde Covid (Green Pass) per sensibilizzare, informare la popolazione e distribuire materiale divulgativo.

A questo link lo spot che nell'occasione sarà diffuso sulle reti televisive nazionali.