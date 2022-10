La 'Urban Nature 2022' torna a Cuneo

Nel fine settimana celebreremo la Festa della Natura in città in tutta Italia, con eventi, iniziative e laboratori dedicati a grandi e piccini per riscoprire la biodiversità urbana.

Quest’anno saremo inoltre presenti in più di 1.600 piazze italiane dove potrai ricevere una felce in vaso e sostenere il progetto “Oasi in Ospedale”. La raccolta fondi permetterà di regalare alle strutture pediatriche spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscono il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche. A Cuneo domenica 9 ottobre per tutto il giorno in via Roma nei pressi del Duomo si potrà partecipare all’iniziativa con un piccolo contributo ed avere così una pianta di felce da tenere in casa. Per maggiori informazioni puoi contattare il responsabile locale dell’iniziativa, Bruno Piacenza al n. 3931038089.