A Cuneo la mostra “Una Famiglia, Tutti i Colori”

Sabato 15 ottobre alle ore 10 vi sarà l’inaugurazione di “Una Famiglia, Tutti i Colori” nelle sale di Palazzo Santa Croce a Cuneo: una grande mostra fotografica contro il razzismo, promossa dall’associazione Mamme per la Pelle insieme al CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia).

Nel segno del multiculturalismo e della diversità come elemento di ricchezza, Palazzo Santa Croce ospita 65 ritratti realizzati dal grande fotografo newyorkese Tom Watson, che rappresentano 65 risposte alla domanda "di che colore è la tua famiglia" disegnate con sapiente arte calligrafica da Francesco Guerrera. Un itinerario fotografico e calligrafico che vuole essere un inno alla multiculturalità, al colore come elemento di ricchezza, come esemplificazione degli innumerevoli punti di vista che possono essere contemplati in una sola esistenza. Una serie di ritratti con protagonisti mamme adottive italiane e i loro bambini, provenienti da ogni angolo del mondo, che descrivono il colore della propria famiglia.

Mamme per la Pelle è un’associazione di promozione sociale che svolge attività dirette a creare e rafforzare una cultura antirazzista e contro ogni forma di discriminazione. Dal 1968 Ciai si prende cura di ogni bambino solo, attraverso l’adozione internazionale e la cooperazione, con professionalità e amore, come se fosse un figlio.

Partecipazione libera sabato 15 e domenica 16 ottobre sabato 22 e domenica 23 ottobre nei seguenti orari di apertura: dalle 10.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 18.30. Ingresso gratuito. Per informazioni chiamare il numero 334.7396806 o scrivere a info@mammeperlapelle.it