Al pranzo per il Presidente Mattarella i giovani allievi di Alba Accademia Alberghiera [FOTO]

Una giornata speciale quella del 7 ottobre per gli allievi di Alba Accademia Alberghiera, protagonisti al Castello di Grinzane Cavour per il pranzo ufficiale in onore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi saliti sul gradino più alto del podio nella competizione gastronomica del "Barbera Fish Festival".

­Lo scorso venerdì, nella giornata inaugurale della 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il Capo dello Stato è stato in visita ufficiale ad Alba. Un’occasione duplice, che ha unito la celebrazione culinaria al centenario della nascita dello scrittore partigiano Beppe Fenoglio, e al bicentenario del ministro dell’Istruzione Michele Coppino.





Nel pranzo privato in suo onore al Castello di Grinzane Cavour, un menù della tradizione a cura dello chef Marc Lanteri: agnolotti al plin e guanciale brasato al Barolo, accompagnati da una selezione di vini a cura dei Consorzi dell’Alta Langa, del Barolo e Barbaresco e dell’Asti. A supporto del team impegnato nella preparazione e nel servizio hanno lavorato gli allievi che frequentano i corsi di sala e cucina presso Alba Accademia Alberghiera, che hanno avuto l’onore di servire l’ospite più prestigioso d’Italia. Al termine del pranzo immancabile la foto di gruppo col Presidente.





Nelle stesse ore la squadra tutta al femminile delle allieve di Alba Accademia Alberghiera ha vinto il primo premio nella competizione culinaria del Barbera Fish Festival 2022, preparando un piatto a base di stoccafisso norvegese.



Nella quinta edizione del festival gastronomico di Agliano Terme, dedicato all’incontro fra il merluzzo e la Barbera d’Asti, si sono sfidati gli studenti del terzo anno di cinque scuole alberghiere piemontesi e liguri. Le ragazze di Alba Accademia Alberghiera, accompagnate da chef Paolo Taricco, sono state premiate con l’oro nella Stoccafisso Challenge dalla giuria composta dagli chef Davida Palluda, Ivano Ricchebono e Dag Tjersland.