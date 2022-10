Albaland: lo spettacolo pirotecnico si recupera sabato 15 ottobre

C'è attesa per i fuochi d'artificio di Albaland in programma sabato 15 ottobre

Al cuore e al tempo non si comanda: nel weekend appena trascorso la pioggia ha condizionato l’afflusso di turisti alla Fiera del Tartufo di Alba, soprattutto la sera di sabato 8 ottobre, a tal punto che lo spettacolo pirotecnico di Albaland, il più grande Luna Park della provincia di Cuneo, è stato rinviato a sabato prossimo 15 ottobre. Alle ore 23, infatti, i fuochi d’artificio illumineranno la notte albese sul fiume Tanaro, con lo scintillìo delle luci fruibile al meglio da piazza Sarti e piazza Medford.



Un regalo che il parco ambulante del divertimento dona alla città di Alba e che riscuote sempre grande successo da parte del pubblico che, nell’attesa, si diverte sulle oltre 50 giostre e attrazioni che resteranno a disposizione fino a martedì 1° novembre. Ogni domenica mattina, dalle 10 alle 12.30, e ogni mercoledì, al pomeriggio e alla sera, tutti in giostra a solo 2 euro, grazie alla promozione sui biglietti. Per il resto il parco è aperto tutti i giorni dal pomeriggio fino a tarda sera.