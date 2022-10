Arriva a Savigliano la prima edizione del Festival del Rumore

A Savigliano si terrà la prima edizione del Festival del Rumore organizzato dalla “#Voce di Elisa ODV”, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale patrocinato dal Comune di Savigliano e dall’AslCn1 e dall’associazione Di.A.Psi.

Giovedì 13 ottobre alle ore 21 presso la Sala Miretti (piazza Santarosa) a Savigliano si terrà una serata aperta alla popolazione sul tema “Un prisma di salute”: incontro su montagna, nuova economia e percorsi di inclusione. A partire dalle esperienze di montagnaterapia in ambito sanitario, questi temi saranno approfonditi attraverso una tavola rotonda con alcune realtà locali che si metteranno in dialogo tra di loro e con i professionisti della salute: associazione Cresco, Cai Savigliano, Vivo e cammino, Produzione lenta.

“La forza di un lavoro di rete - spiegano gli organizzatori - costituisce le sfaccettature di un prisma che conduce al benessere della comunità: questa iniziativa rappresenta un’opportunità di tracciare nuove strade per unire le persone e costruire nuovi percorsi senza marcare le differenze, in un’ottica di inclusione”.

La Regione Piemonte da tempo esprime un forte impegno verso la montagna, considerata patrimonio risorse insostituibile della collettività e concepita come luogo accessibile fruibile da tutti per le opportunità di sviluppo sociale ed economico che genera. In tale occasione, sarà firmata dal Comune di Savigliano la Carta Etica della Montagna.