Continuano gli appuntamenti con il "Festival dei Luoghi Comuni": ecco i protagonisti della giornata

Continuano gli appuntamenti con il Festival dei Luoghi Comune a Cuneo.

Oggi, lunedì 10 ottobre, il programma prevede:

Ore 17.00 - Auditorium Varco

“Città di Paperi, Topi e non solo”

con Blasco Pisapia e Alessandro Sisti

In collaborazione con Panini Comics

Topolinia e Paperopoli sono a tutti gli effetti luoghi comuni, non in quanto stereotipi del discorso, bensì quali scenari dell’immaginario collettivo. Dagli appassionati del mondo Disney ai lettori occasionali di Topolino, tutti ne condividiamo l’ideale cittadinanza, pur non conoscendone in fondo che qualche saltuaria panoramica offerta dalle vignette più grandi.

Nondimeno, in quasi un secolo di fumetti, le due città hanno sviluppato una storia e una topografia degne di luoghi reali, che scopriremo con la guida di chi da una vita le descrive, come il disegnatore Blasco Pisapia e lo sceneggiatore Alessandro Sisti.

Ore 18.30 - Auditorium Varco

“Viaggio tra le città della Siria. Nuove e vecchie élites tra conflitto, ricostruzione e società civile”

con Niccolò Locatelli

In collaborazione con Limes, rivista italiana di geopolitica

L’incontro offre una lettura non usuale delle realtà locali siriane. Queste sono travolte dagli effetti di una guerra senza fine, afflitte da una crisi economica aggravata dalle sanzioni occidentali e dalle ripercussioni del conflitto in Europa orientale. Sono città abitate da comunità sempre più ibride e animate da dinamiche di potere che favoriscono clientelismo, malgoverno e frammentazione sociale. Contro queste spinte lavorano giornalmente - e lontano dai riflettori dei media e dei social - giovani e meno giovani siriani, esponenti di una società civile che immagina un presente e un futuro migliori.

Ore 21.00 - Auditorium Varco

“Dall’Himalaya all’Oceano Indiano: il futuro del duello strategico tra Delhi e Pechino”

con Giorgio Cuscito e Lorenzo Di Muro

In collaborazione con Limes, rivista italiana di geopolitica

I rapporti tra Cina e India sono segnati da una storica rivalità e cicliche dispute territoriali. Non solo lungo le pendici dell’Himalaya ma anche nell’Oceano Indiano, dove Delhi percepisce la crescente penetrazione economica e militare di Pechino. Per comprendere le prospettive delle due potenze asiatiche è indispensabile esplorarne le culture e le priorità strategiche di lungo periodo.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito. Possibilità di prenotazione posto al costo di € 4 per gli appuntamenti che si svolgono al Varco.

Info e maggiori informazioni su: www.festivaldeiluoghicomuni.it/eventi/