Fossano al sit-in per l'Iran Libero e Democratico attivisti si tagliano ciocche di capelli

Si è svolto sabato a Fossano la manifestazione "Iran libero e democratico", indetta dall'Associazione Radicali Cuneo - Gianfranco Donadei a cui hanno aderito +Europa, ApertaMente, Free Tibet Italia Onlus, Partito Democratico e ANPI.

Diversi gli interventi, tra cui quello di Alexandra Casu, Tesoriera dei Radicali: "Siamo qui, nel nome di Mahsa Amini, per dimostrare vicinanza alla popolazione iraniana per l'incredibile coraggio che stanno dimostrando".

Filippo Blengino, Segretario dei Radicali: "L'Iran è al 148esimo posto per il rispetto dei diritti delle donne, è intollerabile ciò che sta accadendo, non possiamo voltarci dall'altra parte."

In ordine sono poi interventi diversi esponenti delle associazioni e partiti presenti, tra cui Dante Anderlini, Flavio Martino, Andrea Silvestro, Sabatino Tarquini, Rosina Serra, Alice Depetro, Cristin Curtu e diversi attori che hanno recitato alcune poesie iraniane.

A concludere gli interventi Andrea Peano, giovane avvocato appena rientrato dall'Iran: "Mi sono trovato nel mezzo di una manifestazione. Ho sentito gli spari contro la folla che manifestava per chiedere diritti e libertà. Ciò che sta accadendo in Iran, il coraggio di chi sta lottando per i propri diritti, non va dimenticato."

Al termine della manifestazione decine di persone hanno scelto di tagliarsi ciocche di capelli che saranno spedite all'ambasciata iraniana a Roma, "per simboleggiare vicinanza a quelle donne che si tolgono il velo in piazza o si tagliano i capelli, rischiano carcere e frustate, in nome della libertà".