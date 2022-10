Al ritorno da un compleanno l’incidente costato la vita a un trentenne commerciante

Viveva in frazione San Grato di San Damiano d’Asti Domenico Giolito, vittima dell’ennesimo incidente verificatosi nel tratto govonese della Statale 231 di Santa Vittoria.



Secondo i riscontri raccolti da soccorritori e forze dell’ordine il 30enne, di professione commerciante nel settore abbigliamento, si trovava al volante della Volvo C40 che intorno alle 2 di questa notte, lunedì 10 ottobre, nell’affrontare la rotatoria che a Canove di Govone collega l’Asti-Alba alla provinciale 2, ha perso il controllo del mezzo. L’auto prima ha impattato violentemente contro il manufatto per poi ribaltarsi più volte e finire la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.



Il violento schianto ha fatto sì che il giovane rimanesse incastrato nell’abitacolo del veicolo tanto che i Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba hanno lavorato a lungo per liberarlo dalle lamiere e poterlo affidare alle cure del 118. Trasportato all’ospedale di Verduno, è spirato nella notte per l’effetto dei gravi traumi subiti.



Fortunatamente molto meno gravi le condizioni dell’altro occupante dell’autovettura, anch’esso residente a San Damiano. Si tratta di Francesco Cartello, figlio di un veterinario molto conosciuto in paese e residente in frazione Gorzano, che questa mattina è stato dimesso dall’ospedale con pochi giorni di prognosi.



Stando a quanto si è appreso da fonti istituzionali, i due stavano rientrando a San Damiano dopo aver festeggiato un compleanno. Purtroppo, giunti all’altezza della rotonda con l’intenzione di svoltare in direzione Priocca, Giolito ha perso il controllo dell’auto, forse per un colpo di sonno che gli è stato fatale. La data del funerale non è ancora stata fissata.



Va infine rimarcato come, per un tragico scherzo del destino, l’incidente costato la vita al giovane si è verificato a poche centinaia di metri di distanza da quello in cui, sul finire di agosto, morì un altro giovane sandamianese, il 26enne Edoardo Gea.