Il Comune di Brossasco su via San Mauro: "C'è la linea per la fibra ottica. Va spostata per intervenire"

Il sindaco di Brossasco, Paolo Amorisco, interviene pubblicamente a commento della lettera di diffida inviata al suo Comune e comparsa anche su Tragatocn in merito alle condizioni della via che porta verso borgata San Mauro.

Una situazione nota al Comune, sulla quale ci sono stati già dei confronti con chi vi risiede.

"Si intende chiarire i provvedimenti adottati riguardo la strada comunale che porta alla Borgata San Mauro, oggetto di dissesti e frane a causa dall’alluvione verificatesi nella notte tra il 18 e il 19 agosto 2022. In data 19/08/2022 il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, Vicesindaco Ribodetti Patrick si è recato sul luogo per verificare la presenza danni causati dalle piogge torrenziali della notte precedente.

Il giorno stesso il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha redatto il verbale di sopralluogo protocollato al n.2528 del 19/08/2022 dal quale si evidenzia la presenza di cedimenti del terreno a valle lungo la strada comunale di B,ta San Mauro, creando un rischio di cedimento della strada e un pericolo per la pubblica incolumità.

Con Ordinanza Sindacale n.39/2022 del 19/08/2022 è stato dato ordine di istituzione del senso unico alternato a vista e divieto di transito per autocarri con massa superiore a 3,5t lungo il tratto di strada interessato da smottamento. Contemporaneamente con Ordinanza Sindacale n.40/2022 del 19/08/2022 è stato dato ordine alla ditta Barra Sergio di intervenire con estrema urgenza per la sistemazione e pulizia della banchina per rispristinare la viabilità lungo la strada sterrata di accesso alla B.ta Dufin;

Successivamente con nota prot. n. 2567 del 25/08/2022 sono stati comunicati alla Regione Piemonte i danni dovuti dall’alluvione del 18/19 Agosto 2022 richiedendo un pronto intervento e allegando il verbale di sopralluogo sopra menzionato. A seguito di tale comunicazione sono stati effettuati i dovuti sopralluoghi tra il tecnico comunale Veglia Geom. Niccolò e i funzionari della Regione Piemonte.

In tale incontro i funzionari della Regione hanno constatato che soltanto la frana più pericolosa, ovvero quella presente nei pressi del bivio per Borgata Dufin, avesse i requisiti richiesti previsti dalla L.R. 38/78 per eseguire i lavori in somma urgenza.

Successivamente a seguito di sopralluogo con la ditta Carpani Fulvio ci è stata inoltrato il preventivo prot. n. 2729 del 07/09/2022 nell’importo di € 19.000,00, oltre IVA di Legge, per mettere in sicurezza la strada nel tratto sopra menzionato, specificando però che attualmente i lavori non possono essere eseguiti a causa della presenza della linea per la Fibra Ottica interrata lungo il versante a valle, della strada comunale per B.ta San Mauro, che impedisce la corretta esecuzione delle opere.

Si sono intercorsi per settimane colloqui telefonici e relativi solleciti con il Responsabile dei lavori della Fibra Ottica della ditta Open Fiber per lo spostamento della linea stessa, lungo il versante a monte della strada comunale per B.ta San Mauro, e permettere quindi l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada.

In data 13/09/2022 è stata emanata Ordinanza Sindacale n. 43/2022 per ordinare alla Ditta Carpani Fulvio ad eseguire i lavori come da preventivo prot. n. 2729 del 07/09/2022, consistenti nella realizzazione di una scogliera di sostegno del fronte franato per una lunghezza di 21,00 mt, altezza 3,00mt e profondità 2,00 mt inclusi di riempimento con materiale idoneo e successiva asfaltatura. A questo punto, siamo in attesa che la ditta Open Fiber intervenga per lo spostamento della fibra sul versante a monte della strada che, come da accordi, improrogabilmente inizieranno entro il prossimo 15 Ottobre 2022.

Con tutti i provvedimenti adottati sopra menzionati (e facilmente consultabili sull’albo pretorio online del Comune), si ritiene ingiustificata e priva di obiettivo fondamento la lettera di diffida pervenuta a firma anche di qualche persona che non ha alcun interesse o residenza stabile in località strada San Mauro. Si precisa, inoltre, che le firme raccolte non rendono identificabili i firmatari in quanto non risulta annotato nessun estremo anagrafico dei presunti firmatari generando confusione anche nelle eventuali comunicazioni dirette ai sottoscrittori".