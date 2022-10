Il monregalese Romolo Garavagno premiato a Milano con la "chitarra d'oro"

A Milano, nell’auditorium del Conservatorio Musicale, la cerimonia di consegna della Chitarra d’oro a Romolo Garavagno di Mondovì, premio per la promozione di 46 edizioni del Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi”.

A presentare il simbolico oggetto, il prof. Francesco Biraghi, del Comitato Scientifico Internazionale.

“Se il Premio dovesse essere considerato come atto rivolto solo a me, dovrei certamente riferirmi al Libro biblico del Qoèlet, giacché sarebbe tutta vanità. - ci ha ricordato Garavagno- “Ma esso si rivolge specialmente al nostro Concorso, di lunga , molto lunga vita. E’ bene ricordare che inizialmente fui assolutamente scettico, perché conoscevamo la chitarra solo come strumento dai quattro accordi ed allargarci dall’ ambito locale monregalese,addirittura ad una attività nazionale, come propose il vice Presidente degli “Amici di Piazza”, il m.° sac. Ansaldi, era cosa troppo lontana per comprenderne il significato. Già alla prima edizione potemmo ospitare un concorrente quale Roberto Masala, di Sassari, diventato poi docente a Sassari. Il Maestro dopo averlo ascoltato, uscì in una tipica allocuzione piemontese: “cost sì che o l’è bulo” e comprendemmo la dignità della letteratura chitarristica nei secoli. Procedemmo, quindi, accogliendo le indicazioni da Commissari d’esame quali il m° Ruggero Chiesa e ben volentieri la eredità attraverso Elina Kokkaliari, che seppe sempre “distinguere il grano dal loglio”, scegliendo di anno in anno, una platea ammiratissima tra le categorie giovanili. Dei moltissimi Commissari che si sono susseguiti, ci sia concesso richiamare , tra gli insigniti di Chitarra d’oro, oltre a Masala , per numero e qualità di allievi accompagnati al nostro Concorso, pure Lucia Pizzutel. Un grazie particolare, infine, a Roxana Morcosanu, vero “baculum senectutis meae”, che ha saputo turare, con delicatezza, i molti miei “buchi” organizzativi nelle ultime due o tre edizioni del Concorso, come pure avviare il silenzioso lavoro, sotto traccia, per questa cerimonia”.