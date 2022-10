Il Panathlon Mondovì ospita Giorgio Quattrini, già responsabile progettazione motori Ferrari in F1

La prossima riunione conviviale del Panathlon Club di Mondovì, in programma venerdì 21 ottobre,

all'Hotel Reale di Lurisia, avrà come ospite e relatore Giorgio Quattrini, responsabile, per ben 16 anni, della progettazione e della evoluzione dei motori Ferrari di Formula 1 e tuttora impegnato in importanti incarichi nella progettazione, sviluppo e produzione di motori da competizione e nello sviluppo della tecnologia "Ibrida" sui motori di produzione per alta gamma; è tuttora attivo in Ferrari, assieme al figlio Andrea, alla progettazione dei motori.

L’Ing. Quattrini ha contribuito a creare il mito della Ferrari F1: ripercorrerà durante la serata l’intero percorso da Jacky Ickx e Chris Amon fino al momento attuale. È’ il responsabile di F1 che ha vinto più titoli mondiali: 23 totali, di cui 14 da costruttore. Il nostro ospite ci porterà anche alcuni preziosi gadget Ferrari, che verranno messi in vendita nel corso della serata per finanziare un nostro importante progetto.