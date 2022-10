Il tartufo fa rima con solidarietà: Alba ha ospitato il Comune di Pergola

Il Comune di Pergola, con l’assessore Sabrina Santelli, è stato ospite della Città di Alba. Pergola è un comune della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, inserito tra i “Borghi più belli d'Italia” e “Città delle Tinte e dei Colori per la Cultura della Naturalità”.

La città è stata duramente colpita dall’alluvione del 15 settembre scorso che ha portato all’annullamento della Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato di Pergola, in programma le prime tre domeniche di ottobre. Una decisione molto sofferta per l’Amministrazione perché la manifestazione è importante dal punto di vista economico e turistico, ma necessaria per i danni che hanno richiesto un grande sforzo al Comune in termini di risorse e personale.L’assessore al Turismo Sabrina Santelli del Comune di Pergola è stata accolta dall’assessore al Turismo albese Emanuele Bolla nel palazzo Municipale e ha avuto occasione di visitare la 92esima Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, dove ha incontrato la presidente dell’Ente Fiera Liliana Allena, il vice presidente Marco Scuderi e il presidente del Centro Nazionale Studi Tartufi Antonio Degiacomi.

Dopo lo scambio di doni, l’assessore marchigiano ha illustrato il progetto "Pergola Città delle Tinte e dei Colori per la Cultura della Naturalità" avviato dall’Amministrazione nel 2019 per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio pergolese e della Valle del Cesano. Gli antichissimi saperi di Pergola e la florida biodiversità presente nelle aree circostanti resero il territorio una rete di ricchezza, conoscenza e bellezza venuta meno nel XIX° secolo per motivi bellico-politici. L’obiettivo dell’Amministrazione è di restaurare quei “secoli d’oro” attraverso iniziative sostenibili che investano sulla formazione e l’imprenditoria marchigiana. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che è la "Natura della Cultura" con cui Pesaro si è aggiudicata il titolo di Capitale della Cultura 2024.

“Abbiamo voluto invitare il Comune di Pergola alla nostra Fiera – commenta l’assessore albese al Turismo Emanuele Bolla – per dimostrare la vicinanza alla città che, a causa dell’alluvione, ha dovuto rinunciare alla propria fiera del tartufo. Poterci incontrare e manifestare di persona la nostra solidarietà a Pergola e a tutte le Marche è stato un momento importante per noi che consociamo purtroppo bene il dramma dell’alluvione. Siamo certi che in questa occasione sono state gettate le basi per una reciproca conoscenza, una proficua collaborazione e progetti condivisi. A Pergola l’abbraccio di tutta la nostra città”.“Il calore dell'accoglienza che mi è stata riservata nei due giorni di soggiorno ad Alba – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Pergola Sabrina Santelli -, la sensibilità e la solidarietà nei confronti del nostro Comune e di tutto il territorio devastato dall'alluvione mi hanno davvero commossa. Un'esperienza umana davvero significativa ed un'esperienza formativa unica che solo la Fiera internazionale del Tartufo più importante al mondo può offrire. Una grande opportunità per la nostra Fiera nazionale auspicando che tutto ciò possa tradursi in un gemellaggio tra i due comuni Alba e Pergola per il trasferimento di best practice e per promuovere insieme progetti nazionali e comunitari per attrarre nuove risorse sui nostri territori. Da parte mia, del Sindaco e di tutta l'Amministrazione pergolese i complimenti più sinceri e l'invito a visitare presto la nostra Città”.