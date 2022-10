Cuneo, al S. Croce punto informativo sul tromboembolismo venoso

In occasione della Campagna Nazionale sulla Prevenzione del Tromboembolismo Venoso, il 13 ottobre, sarà allestito un punto informativo dalle ore 10 alle ore 15 adiacente all’accoglienza del Blocco E di via Bassignano del Presidio Ospedaliero S. Croce.

Gli specialisti Francesca Giordana (Cardiologia), Chiara Brignone ed Elena Migliore (Medicina Interna) saranno a disposizione dell’utenza per fornire informazioni e sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio predisponenti ad episodi di tromboembolismo venoso (trombosi venosa e conseguente embolia polmonare). Sarà inoltre diffuso materiale divulgativo fornito dalla Fondazione per il Tuo cuore-HCF Onlus in collaborazione con l’;Area Malattie del Circolo Polmonare Associazione ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).