La Croce Rossa di Mondovì festeggia 40 anni di servizio a sostegno della comunità

Quaranta candeline per il comitato della Croce Rossa di Mondovì che, dopo due anni di pandemia, è pronta a ritrovare tutti i monregalesi e non solo, per festeggiare questo importante traguardo.

I festeggiamenti per il quarantennale dall'inizio del servizio di soccorso sono in programma sabato 15 ottobre nella sede del comitato monregalese.

Una giornata dedicata allo sport e all'allegria, assicurata dalla presenza dell'associazione Bocce Quadre.

"Un'attività ludica che possono praticare tutti, - spiegano gli organizzatori - semplice, che non richiede nessuna abilità specifica, ma aiuta a creare momenti di svago e conoscenza tra le persone."

La gara, valida per il ranking ABQ, si svolgerà sabato 15 ottobre dalle 10.30 e proseguirà per tutto il pomeriggio nei pressi del campo da calcio dei "Passionisti".

La CRI ringrazia l’associazione BQ per la collaborazione, la falegnameria Volume serramenti, ladDitta Volume Kids e il colorificio Mondovì quali sponsor dell’evento.