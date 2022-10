L’Avis Bra ha festeggiato 75 anni di attività, premiati i “super donatori” [FOTO]

Settantacinque anni di storia, fatti di volontari, donazioni, tanta passione ed altruismo. L’Avis di Bra ha festeggiato l’importante traguardo domenica 9 ottobre, insieme ai gruppi di Narzole, Cervere, Pocapaglia, Sommariva Perno e delegazioni di altri gruppi provinciali arrivati sotto la Zizzola per onorare l’anniversario.

Il pranzo sociale, servito presso il ristorante ‘La Porta delle Langhe’ di Cherasco, è stato l’occasione per esprimere riconoscenza a chi, in tutto questo tempo, ha contribuito alla crescita dell’Associazione e alla sua capillare presenza sul territorio.

La festa era iniziata già dalla mattina, quando un lungo fiume di avisini, partito dalla sede adiacente all’ex Ospedale Santo Spirito, ha sfilato per le vie del centro cittadino, scortato dai labari, fino a toccare il monumento al donatore in cui sono stati ricordati i volontari che non ci sono più.

Quindi, il corteo ha raggiunto la chiesa di San Giovanni Battista, dove il parroco, don Gilberto Garrone, ha celebrato la Santa Messa di fronte alla vasta assemblea di avisini. Nell’omelia, il sacerdote ha ricordato l’importanza del dono e del donarsi, del rendere grazie e dell’urgenza di ampliare l’orizzonte di generosità a favore degli altri.

Dopo la benedizione delle pergamene, altro momento solenne è stato quello che si è svolto alla presenza delle autorità civili ed in cui sono stati premiati donatori e donatrici di breve, medio e lungo corso, che si prestano come esempio per i più giovani.

A consegnare i riconoscimenti il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, il consigliere provinciale Bruna Sibille, l’assessore Luciano Messa e il presidente provinciale dell’Avis, Flavio Zunino. Alla festa non è voluto mancare il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che ha detto grazie a donatori e volontari per il loro nobile servizio al prossimo, reso in totale anonimato e gratuità. Lo ha espresso attraverso il dono di una pregevole targa che recita: “In occasione dei 75 anni dalla fondazione, grazie per l’impegno e l’instancabile lavoro di tutti i giorni, il Piemonte vi è grato”. Una novità riguarda la sede dell’Avis che potrebbe trasferirsi all’interno della Casa della Salute di Bra, ex Ospedale Santo Spirito, certamente un altro bel regalo di anniversario, battezzato dal taglio della torta celebrativa.

Emozione e orgoglio per i partecipanti, con il presidente del sodalizio Patrizia Piu che ha ringraziato tutti i donatori per il loro prezioso ed indispensabile contributo dato all’intera comunità, testimonianza concreta di attenzione alle situazioni di bisogno.

Da evidenziare la brillante conduzione di Sergio Provera e l’intervento di Stefania Cassine che ha ricordato tempistiche e modalità di partecipazione al contest fotografico dell’Avis per la realizzazione del calendario 2023, la cui scadenza è il 15 ottobre.

E adesso ecco l’elenco dei ‘super donatori’ e delle ‘super donatrici’, che sono stati premiati e meritatamente applauditi.

Distintivo in rame (8 donazioni)

Alfieri Luca (Bra); Biondo Alessandro (Canale); Brillante Filippa (Cherasco); Bruno Sabina (Cervere); Candellero Danilo (Narzole); Ciravegna Claudio (Narzole); Cirillo Monica (Marene); Cravero Antonio (Bra); Capriolo Alessandro (Bra); Cravero Laura (Bra); De Fasi Barbara (Bra); Delpero Germana (Santo Stefano Roero); Dotta Luca (Narzole); Fadda Jessica (Pollenzo); Fasani Lucia (Sanfrè); Gallio Nicola (Dogliani); Gallo Luciana (Cherasco); Gastaldi Margherita (Cavallermaggiore); Graglia Mauro (Cervere); Macagno Stefania (Bra); Magnone Anna (Bra); Masoero Alessandro (Bra); Meli Enrico (Cervere); Panero Mara (Cherasco); Panero Nicolò (Cherasco); Panero Sara (Bra); Pignato Luca (Sanfrè); Pregnolato Mirko (Cavallermaggiore); Rinero Roberta (Bra); Rontu Ecaterina (Bra); Rosselli Luigi (Bra); Silletti Ilenia (Cervere); Spina Simone (Bra); Tomaino Enrico (Bra); Tranchino Graziella (Bra); Vivalda Marika (Bandito); Volpato Michela (Pocapaglia); Wiesbauer Doris Maria (Bra).

Distintivo in argento (16 donazioni)

Agù Giulia (Bra); Baiardini Alice (Bra); Basso Angelo (Bra); Bombino Noemi (Sanfrè); Bonardo Carlo (Bra); Bosio Claudia (Cervere); Bova Massimo (Sommariva Perno); Brandino Gabriele (Carmagnola); Ciravegna Elio (Narzole); Cofone Anna (Bra); Costantino Luca (Cervere); Dallorto Alberto (Bra); Dellavalle Armando (Sommariva Perno); Di Tullio Luca (Cervere); Finocchiaro Francesco (Fossano); Forzinetti Luca (Cervere); Forzinetti Mauro (Cervere); Ivaldi Giuseppe (Sanfrè); Manassero Dario (Narzole); Nesci Concetta (Sommariva Bosco); Oliveri Francesco (Melicucca); Pallaro Diego (Bra); Panero Luca (Cherasco); Pia Corrado (Bra); Savino Giuliana (Bra); Talarico Giuseppe (Bra); Taricco Enrico (Narzole); Tibaldi Paolo (Bra); Vergnano Angela (Bra); Viglione Elsa (Bra); Vona Guido (Bra); Wolinsky Charles Zoltan (Bra).

Distintivo in argento dorato (24 donazioni)

Allocco Francesca (Bra); Barbieri Piero (Santa Vittoria d’Alba); Battaglino Diego (Pocapaglia); Chimirri Emanuele (Cherasco); Di Tullio Andrea (Cervere); Ferrò Domenico (Bra); Gambera Angelo Rinaldo (Narzole); Gentile Manuel (Bra); Gregorio Santa (Sanfrè); Milanesio Flavio (Bra); Sampò Marcello (Bra); Testa Marco (Torino); Vecchio Stefano (Cherasco).

Distintivo oro in argento dorato (50 donazioni)

Barberis Roberto(Cherasco); Bergesio Valter (Bra); Capra Roberto (Bra); Cherubini Antonio (Cervere); Errigo Biagio (Cherasco); Mainiero Francesco (Bra); Panero Marco (Narzole); Pellegrino Attilio Lucio (Bra); Politanò Domenico (Pollenzo); Rattalino Barbara (Narzole); Reviglio Antonio (Monticello d’Alba); Tavella Vilma (Bra).

Distintivo in argento dorato con rubino (75 donazioni)

Barbero Paolo (Cherasco); Bertinetti Stefano (Bra); Cornaglia Piero (Bra); Costantino Paolo (Cervere); Gerbaldo Roberto (Bra); Gotta Giorgia (Fondi); Strumia Silvia (Bra).

Distintivo in argento dorato con smeraldo (100 donazioni)

Boffa Adelaide (Pocapaglia); Giobergia Roberto (Bra); Modena Antonio (Bra); Pistone Francopaolo (Pocapaglia); Tortore Carlo (Bra).

Stella d’oro (124 donazioni)

Panero Sergio (Bra); Sibona Giuseppe (Cherasco).

Fiore d’oro (200 donazioni)

Verrua Armando (Bra).

Targhe di fine attività

Barroero Valter (Narzole); Brizio Giuseppe (Bra); Caffer Mirella (Bra); Caglieri Giovanni (Cervere); Conigliaro Rosario (Bra); Genta Clementino (Bra); Goitre Lorenzo (Bra); Gullo Rosario (Bra); Lo Iacono Maria (Bra); Maio Toribio (Bra); Marengo Caterina Agnese (Cervere); Marengo Giuseppe (Bra); Maroglio Natale (Bra); Marola Sergio (Bra); Martinengo Antonio (Sommariva Bosco); Masoero Giampiero (Bra); Mazzeo Giovanni (Brindisi); Messa Anna (Bra); Milazzo Salvatore (Bra); Mondino Stefano (Narzole); Nicola Teresa (Bra); Panero Giovanni (Bra); Paria Giuseppe (Pocapaglia); Sarotto Francesco (Narzole); Schiavone Anna Antonia (Bra); Schivazappa Enrico (Bra); Tibaldi Giovanni (Bra).