Il dramma di Martina, giovane vittima di un nuovo weekend nero sulle strade del Cuneese

E’ una tragedia che colpisce pesantemente una famiglia e l’intera comunità di Villafalletto quella verificatasi nella prima serata di ieri, domenica 9 ottobre, quando un’auto con a bordo quattro giovani è uscita di strada in frazione Boschetti di Centallo, finendo la propria corsa contro la recinzione di una casa.



Pesante il bilancio del violento urto, le cui cause sono forse da ricondurre al fondo stradale reso viscido dalla pioggia scesa sulla zona per tutta la giornata.



Lo scontro è infatti costato la vita a una giovane residente in frazione Monsola di Villafalletto, Martina Casale, mentre fra i tre feriti, due dei quali in modo grave, risultano anche il fratello e il cugino della ragazza, di 16 e 17 anni, trasportati all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo.



Di anni Martina ne avrebbe compiuti 19 tra meno di un mese, il prossimo 1° novembre. Lavorava come parrucchiera in un salone di Savigliano, dopo aver frequentato i corsi della Cnos Fap di Fossano.



Prima che un altro mortale si aggiungesse poche ore dopo a tale triste computo – nella notte a Canove di Govone ha infatti perso la vita un 30enne commerciante di abbigliamento di San Damiano d’Asti, Domenico Giolito –, il nome di Martina si era aggiunto a quelli delle 36 persone che da inizio anno hanno perso la vita sulle strade della Granda (erano state 48 in tutto il 2021). Di venerdì sera lo schianto che lungo la strada Reale era costato la vita a Marco Burdese, 45enne residente a Fossano ma originario di Marene, dove oggi pomeriggio i familiari gli daranno l’estremo saluto .