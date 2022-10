Notti delle streghe a Rifreddo: ancora disponibili alcuni posti

In occasione della tredicesima edizione di “Terrore nel borgo”, evento compreso all’interno di “Le notti delle streghe 2022” l’associazione Notti delle streghe organizza un mercatino sulle streghe, sulla magia e sull’occulto. Lo stesso avrà luogo in piazza della Vittoria a Rifreddo a partire dalle 18 dei giorni venerdì 21 e sabato 22 ottobre e dall’amministrazione fanno sapere che ci sono alcuni ancora e posti disponibili. Si rammenta che tale mercatino è aperto solo alle tipologie di prodotti tipici e che, invece, nei pressi della piazza centrale ci sarà spazio per le altre tipologie.

“Dopo l’esperimento molto positivo degli scorsi anni - ci spiegano dall’organizzazione - quest’anno vogliano potenziare sia il nostro mercatino che quello più generalista. In quest’ottica consentiremo la partecipazione oltre che ha chi commercializza articoli inerenti alla magia ed alle streghe anche a chi vende prodotti tipici della nostra zona in modo da promuovere le eccellenze della stessa”. I posti verranno assegnati sulla base dell’ordine cronologico della presentazione delle domande. Le stesse potranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica all’indirizzo mail info@lenottidellestreghe.eu.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo le ore 13 del 19 ottobre. Ai partecipanti ammessi al mercatino sarà data conferma dell’accettazione nelle 48 ore successive alla loro richiesta e contestualmente agli stessi verranno fornite tutte le informazioni necessarie alla partecipazione. Gli esclusi non riceveranno, invece, alcuna comunicazione.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.lenottidellestreghe.it oppure chiamare il 328.8815126.