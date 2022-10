"Nulla di concreto è stato fatto per risolvere i problemi della città"

"Ennesima rissa avvenuta ieri pomeriggio in via Meucci, Cuneo. La situazione continua a peggiorare ed è sempre più pericoloso anche solo transitare in quelle zone.

In aumento la percezione di insicurezza tra i residenti e gli immobili subiscono una continua svalutazione di mercato. Ogni cuneese ha il diritto di poter circolare e lavorare serenamente, senza modificare le proprie abitudini di vita per paura di essere aggredito.

Rinnovo la mia gratitudine alla polizia locale e a tutte le forze dell’ordine, le quali intervengono prontamente al fine di ristabilire l’ordine, ma la politica deve fare la propria parte: servono programmi d’intervento mirati, seri ed efficaci, perché nulla di concreto è stato fatto finora dall’amministrazione comunale, nessun beneficio in termini di sicurezza.

È necessario convocare con immediatezza un tavolo in Prefettura sul tema sicurezza e che il Sindaco e la Giunta inizino ad occuparsi realmente delle problematiche che investono le zone più critiche della città.

Fratelli d’Italia continuerà a proporre soluzioni per far sì che episodi come quello odierno non si verifichino più, vogliamo tutelare i cuneesi da questo fenomeno fuori controllo".

Noemi Mallone, vicecapogruppo Fratelli d'Italia Comune di Cuneo