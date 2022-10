Oggi è la Giornata della salute mentale e della psicologia: “Aiutare la psiche per aiutare la vita”

Il 10 ottobre in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale, si tiene anche la Giornata Nazionale della Psicologia, arrivata quest’anno alla VI edizione. L’Ordine nazionale degli Psicologi e gli ordini regionali hanno organizzato per la settimana precedente al 10 ottobre e per quelle successive, numerose iniziative che hanno come filo conduttore “Aiutare la psiche per aiutare la vita”. Le iniziative (che riguardano la psicologia e la sua applicazione in tanti ambiti della società) organizzate a livello nazionale sono consultabili sul sito https://www.psy.it/ , quelle piemontesi sul sito dell’Ordine degli psicologi del Piemonte https://ordinepsicologi.piemonte.it/

Per quanto riguarda l’ambito sanitario, l’emergenza covid-19 è oggi, ancor più di ieri, anche un’emergenza psicologica che riguarda milioni di persone e che in modo particolare sta colpendo i più giovani. Il recente Report dell’UNICEF The State of the World’s Children, mette in evidenza come nell’Europa Occidentale il 16% dei maschi e il 17 % delle femmine di età compresa tra 10 e 19 anni presenti un problema di salute mentale. A livello globale, in questa fascia d’età, i disturbi d'ansia e la depressione costituiscono circa il 40% dei disturbi mentali. Nell’Europa Occidentale e in Nord America, il suicidio la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali per adolescenti di età compresa tra 10 e 19 anni.

Gli psicologi segnalano da anni l’aumento delle problematiche legate alla salute mentale, in tutte le fasi della vita; queste problematiche sono state amplificate dalla pandemia, ma erano già presenti prima dell’emergenza covid-19, sia per quanto riguarda l’adulto sia in età evolutiva, come si può vedere nei seguenti esempi: uno studio americano del 2019 indicava che il 18,5% degli adulti aveva presentato nel corso di quell’anno sintomi di depressione lievi, moderati o gravi; negli anni prevedenti l’emergenza covid-19, 1 bambino su 54 (tra gli 8 e gli 11 anni) negli Stati Uniti (in Italia, 1 su 77, tra 7 e 9 anni) presentava un disturbo dello spettro autistico. E si potrebbero portare molti altri esempi.

Le segnalazioni che arrivavano dagli operatori della salute mentale e, spesso, dalle associazioni dei pazienti e dei loro famigliari, sono rimaste in buon parte inascoltate e, oggi, ancora più di ieri, le attenzioni e le risorse dedicate ad un’emergenza che dura da anni (e che continuerà anche dopo la fine dell’emergenza covid-19), sono ampiamenti insufficienti, spesso limitate a ambiti progettuali, che in quanto tali, hanno una portata limitata e non garantiscono una risposta sistematica e continuativa ai tanti bisogni psicologici della popolazione.

Il Report dell’UNICEF sopra citato, afferma in maniera molto esplicita che la salute mentale è troppo spesso un pensiero secondario per i decisori e i leader, aggiungendo “se mai è un pensiero” ... Sottolinea, inoltre, che “i costi umani dell’ignorare la salute mentale possono essere devastanti per gli individui, le famiglie e le comunità. Tuttavia, anche i costi finanziari del non affrontare le condizioni di salute mentale – i costi dell'inazione – sono distruttivi.”

"E’ passato un anno da quando, in occasione della giornata mondiale della Salute Mentale del 2021, segnalavo l’aumento, ampiamente documentato a livello internazionale, delle problematiche legate alla salute mentale, in tutte le fasi della vita. - spiega il dott. Giuseppe Maurizio Arduino, Psicologo responsabile SSD Psicologia e psicopatologia dello sviluppo dell'AslCn1 - "Sottolineavo, tra le altre cose, che i dati e le testimonianze che arrivavano dagli operatori della salute mentale e dalle associazioni dei pazienti e dei loro famigliari, erano rimaste in buona parte inascoltate e le attenzioni e le risorse dedicate a quella che è, in modo ormai evidente, un’emergenza nell’emergenza erano ampiamenti insufficienti, spesso limitate a ambiti progettuali. Concludevo, in quel comunicato, con l’auspicio di non dover ripetere, l’anno seguente, l’ennesimo appello a chi ha la responsabilità della gestione della sanità, a tutti i livelli.

A un anno di distanza, se da un lato possiamo affermare che gli appelli degli ultimi anni sono stati recepiti da alcune amministrazioni e dagli organismi nazionali e internazionali, anche con finanziamenti dedicati e alcune nuove assunzioni di personale (e questo è il bicchiere mezzo pieno), dall’altro le azioni intraprese restano limitate e, soprattutto, non consentono di mettere a sistema una risposta adeguata ai bisogni sempre più evidenti della popolazione."

"Come psicologo, - conclude Arduino - "ma ancora più come cittadino, auspico di non dover ripetere, tra un anno, alla prossima Giornata Nazionale della Psicologia, l’ennesimo appello a chi ha la responsabilità della gestione della sanità, a tutti i livelli."