Osteoporosi: una giornata dedicata alla salute delle ossa negli ospedali con i Bollini Rosa di Fondazione Onda

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, promuove il 20 ottobre la sesta edizione dell’(H)-Open Day dedicato alla salute delle ossa. Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite endocrinologiche, reumatologiche, counselling psicologico, esami e prelievi, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo.

“Obiettivo di questa iniziativa, giunta alla sua 6ª edizione, è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione primaria, attraverso l’adozione di corretti stili di vita fin dalla giovanissima età e un corretto introito di calcio e vitamina D, secondo un’alimentazione equilibrata e adeguata”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Nell’ambito della prevenzione gioca un ruolo strategico anche la diagnosi precoce per impedire il verificarsi delle fratture da fragilità che rappresentano la complicanza più temibile e invalidante dell’osteoporosi”.

Si stima infatti che in Italia l’osteoporosi colpisca circa 5 milioni di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa. Consiste in una condizione silente e asintomatica di deterioramento dell’architettura ossea e di riduzione della massa minerale, con conseguente aumento della fragilità dell’osso e maggior rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi di minima entità. Nel nostro Paese, il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni è affetto da questa patologia e questi numeri sono in continua crescita, soprattutto in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita. Sebbene insidiosa, può essere facilmente diagnosticata attraverso esami strumentali che misurano la densità minerale ossea e soprattutto può essere prevenuta.

Iniziative al S. Croce

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle organizza un webinar il 20 ottobre, aperto alla popolazione, con l’intervento dei professionisti delle strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica, Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia, Medicina Interna, Ortopedia, Recupero e Riabilitazione Funzionale, Reumatologia.

Link di collegamento all’evento con accesso diretto pubblicato sui canali social e sul sito Internet aziendale http://www.ospedale.cuneo.it

Link per il collegamento https://ospedalesantacrocecuneo.webex.com/ospedalesantacrocecuneo-it/j.php? MTID=m17fa0d3c83fc2cd60af5810cf4cc3a44

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 17 alle 19. Non è necessaria la prenotazione.