"Pellet alle stelle, case energivore ed elettrodomestici vecchi. Che bollette arriveranno alle famiglie a basso reddito?"

Questa mattina, a Cuneo, in Sala Vinaj, si è svolto un incontro pubblico sul tema della povertà e del disagio sociale.

Il tema sta diventando di attualità anche nella nostra ricca provincia. Ormai è da anni che se ne parla, ma la situazione è in costante peggioramento. L'incontro è organizzato dalle Caritas diocesane di Cuneo e Fossano, per fare il punto sull'attività aggiornata al 2021.

"I dati sulla povertà sono in costante crescita - evidenzia Enrico Manassero, il direttore di Caritas Cuneo. Il 2020 è un anno che non prendiamo a riferimento, perché condizionato dalla pandemia. Ma il raffronto tra il 2019 e il 2021 ci parla di accessi in netto aumento. E questo 2022 si chiuderà con dati ancora più allarmanti. Anche famiglie che faticavano ma ce la facevano, con i rincari delle bollette e del costo della vita, rischiano di non farcela più".

L'intento dell'incontro è quello di arrivare ad una valutazione il più possibile condivisa delle priorità e dei temi su cui, nei prossimi anni, giungere alla formulazione di ipotesi comuni di intervento.

Le voci di Enrico Manassero, direttore della Caritas di Cuneo e di Ivana Lovera, responsabile del Centro ascolto.