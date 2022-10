Cuneo, 'Di piazza in piazza' bacchetta i consiglieri comunali: "Su piazza Europa si vuole ridurre lo spazio pubblico di dibattito"

L'appello di 'Di piazza in piazza' ai consiglieri comunali di Cuneo si potrebbe riassumere così: "Attenzione al tentativo di ridurre gli spazi di discussione propri del vostro ruolo come rappresentanti dei cittadini". Il riferimento è, chiaramente, al progetto di riqualificazione di piazza Europa con l'annessa realizzazione del parcheggio interrato e alla discussione per come si è caratterizzata nei consigli comunali di agosto e settembre (quando un'interpellanza presentata dalla minoranza è stata 'rimbalzata' a un successivo incontro in commissione).

'Di piazza in piazza', però, non è nuova alle preoccupazioni rispetto al progetto, non motivate però "dall'intento di rigenerazione della piazza ma al suo stravolgimento senza nessun rispetto della sua identità".

"Ci opponiamo al sacrificio di 10 alberi nella zona fra le più inquinate della città, al consumo di suolo che si compirebbe, al possibile rischio a cui si sottoporrebbero i palazzi circostanti, al disagio di anni che subirebbero i cittadini e gli esercizi commerciali della zona - dicono nella lettera inviata ai consiglieri - .

Ci opponiamo per l’insensata, crescente e imprevedibile entità del costo finale dell’opera e del conseguente onere che verrebbe a gravare sul bilancio comunale e, di conseguenza, sulle nostre tasche. Ma ci opponiamo soprattutto per una considerazione ben più sostanziale: per quale motivo e a vantaggio di chi noi dovremmo sobbarcarci tali oneri e disagi, per di più in un momento storico in cui siamo già chiamati ad altri sacrifici e per ragioni ben più gravi?"

L'assocazione torna a sottolineare la mancata urgenza e gli altrettanto mancanti benefici in favore della popolazione; per gli scriventi gli unici a godere di questo progetto sarebbero i pochi che riuscirebbero ad acquistare i box auto sotterranei a prezzi concorrenziali rispetto a quelli (in molti casi vuoti) già esistenti: "Vorremmo che ci fosse spiegata la ragione per cui il Comune dovrebbe impegnarsi come un operatore immobiliare in questa distorsione del mercato, per di più con i soldi dei cittadini, senza che gli stessi possano essere adeguatamente informati, coinvolti, ascoltati e convinti anche sulla congruenza dell’opera ai fini del miglioramento della mobilità cittadina".

"Si rileva il tentativo di restringere la discussione sull’argomento sottraendola al consiglio comuale per rinviarla alla più ristretta commissione competente - dicono ancora dall'associazione - . Inoltre scopriamo che la trasmissione in streaming delle sedute delle commissioni consiliari viene inopinatamente soppressa con la sconcertante motivazione che, superata l’emergenza Covid, non è più necessaria. Detto in parole povere: 'cittadini se la cosa vi interessa, dovete venire in aula... e se non vi è possibile non è compito nostro favorire la vostra partecipazione'".

'Di piazza in piazza' si appella, quindi, ai consiglieri comunali: "Vi chiediamo di difendere il vostro ruolo di rappresentanti di tutti i cittadini e di non permettere che siano ridotti gli spazi per il dibattito pubblico da parte di chi dimostra di temerlo nascondendosi dietro il comodo paravento di norme e regolamenti che dovrebbero invece favorirlo".

Mercoledì 12 ottobre nella sala del consiglio comunale il progetto d'intervento su piazza Europa troverà finalmente il promesso passaggio in commissione comunale.