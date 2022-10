Più infortuni, ma anche meno morti sul lavoro in Granda nei primo otto mesi del 2022

Più infortuni sul lavoro, ma mortalità in calo. Questo il trend dei dati relativi al periodo gennaio-agosto 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente comunicati dall'ANMIL, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro.

Sono numeri che comunque continuano a far riflettere, evidenziando come il problema della sicurezza nel mondo del lavoro resti purtroppo di stretta attualità e ancora lontana dal trovare una soluzione definitiva.

La provincia di Cuneo resta al secondo posto, dietro Torino, per numero d’infortuni denunciati. E la crescita resta importante: dai 4211 registrati nel 2021 si è passati ai 5909 di quest’anno, con una variazione annua del 40,3%.

Non solo dati negativi, per fortuna. Nel 2022 la Granda è la provincia che fa registrare la decrescita maggiore per quanto riguarda gli infortuni mortali: dai 20 del 2021 si è fortunatamente scesi alle 7 persone decedute nei primi otto mesi dell'anno.

Insieme con Cuneo, solo Torino ha il segno meno davanti al numero di morti, ma in quel caso si tratta di una sola unità: da 26 a 25. Tutte in salita le altre province.

In aumento, infine, le malattie professionali denunciate in Granda: dalle 195 dell’anno precedente alle 197 del periodo gennaio-agosto 2022.