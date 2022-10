Alba, dalla città studi una quotidiana rincorsa ai bus "La soluzione al problema è la passerella ferroviaria"

Suona la campanella dell’ultima ora di lezione: tutti fuori, a casa! Gli studenti degli istituti superiori “L. Einaudi” e “L. Cocito” di Alba ogni giorno invadono pacificamente le strade adiacenti alle scuole per tornare alle proprie abitazioni o a piedi, o in auto coi genitori, o con moto e motorini, o coi mezzi pubblici extraurbani. E il problema inizia proprio qui: parte di questi studenti si incammina verso corso Piera Cillario in direzione del Terminal Bus.



Ogni giorno si forma una fila indiana di ragazzi che passa soprattutto lungo il ciglio della strada, senza sfruttare i marciapiedi sulla sinistra, creando così potenziale pericolo per loro e per gli automobilisti. Per fortuna in questi anni non è mai successo nulla, anche grazie all’attenzione da parte loro e degli utenti della strada ma, anche su segnalazione dei nostri lettori ( leggi qui ), sembra giunto il tempo di intervenire, almeno per disciplinare al meglio l’uscita degli studenti da questi due istituti scolastici.



Una situazione su cui Valeria Cout, la preside dell’“Einaudi” non ha mai avuto segnalazioni: «Su questa criticità - dichiara la preside - non ho mai avuto lamentele. Sicuramente la sicurezza dei ragazzi è importante, non solo a scuola. Con il Comune non è mai stato affrontato questo tema, ma credo che tutto si possa migliorare, anche perché è una situazione che non si può evitare né la mattina, quando gli studenti entrano per le lezioni, né al termine delle ore di didattica. Quando si crea affollamento bisogna fare attenzione sulla strada, questo sicuramente».



«Molti studenti per andare a casa - afferma Anna Viarengo, la preside dell’istituto “L. Cocito” - prendono il pulmann alla stessa ora dopo le lezioni, ed è inevitabile non creare queste file indiane. Per quel che riguarda la mia scuola, noto che il deflusso dei ragazzi verso corso Europa è regolare. Sicuramente tutto è migliorabile e credo che sia gli automobilisti che i ragazzi debbano vivere in sicurezza l’utenza della strada nel tratto opposto che porta al Terminal. L’idea di un vigile, segnalata dai vostri lettori, non sarebbe male. Noi siamo a disposizione del Comune per valutare i punti nevralgici».

«La riflessione su come migliorare il traffico pedonale degli studenti per renderlo più sicuro - afferma Elisa Boschiazzo, assessore comunale alla scuola - è uno spunto interessante per aggiornare su quello che stiamo facendo per migliorare la sicurezza dei percorsi a piedi nella zona. A breve sarà attiva la passerella ferroviaria che permetterà sia agli studenti che agli impiegati Ferrero di raggiungere le loro destinazioni in sicurezza, passando per vie più convenzionali.



Oltre a questo, per le scuole, nel progetto della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Alba, è inserita una strada pedonale nella zona dell’attuale skate park che sarà collegata alla passerella. Ci metteremo in contatto con le scuole interessate, così da segnalare un'opportunità che sicuramente porterà benifici in termini di sicurezza la traffico pedonale e a quello delle vetture».