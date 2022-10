Backstage, rivedi la puntata dedicata al Festival dei Luoghi Comuni

La puntata di Backstage andata in onda giovedì 6 ottobre, condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, è stata dedicata al “Festival dei Luoghi Comuni” che si concluderà domani, martedì 11 ottobre, a Cuneo.

Il Festival, nato nel 2019 a partire dalla rassegna “A Cuneo non c’è mai niente da fare. I luoghi comuni sulla cultura”, ideato e organizzato dall’associazione culturale CUADRI. L’edizione 2022, nuovamente curata da Marco Aime e Lucio Caracciolo, è tornata in città con un nuovo tema: Città, colori e punti di vista. Ospiti della prima puntata che ha segnato l’apertura della stagione 2022-2023 di Backstage, abbiamo avuto in in studio il Presidente Andrea Borri e Francesca Salvatico dell'associazione culturale CUADRI, in videocollegamento l’egittologo deli Museo Egizio Enrico Ferraris e il disegnatore Panini Comics Blasco Pisapia.

Si ringraziano Beppe Ghisolfi per il suo editoriale di inizio puntata e i l’artista Danilo Paparelli per le sue vignette. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.

Rivedi la puntata: