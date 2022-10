Coldiretti Cuneo: il mondo contadino si racconta e si gusta alla Fiera Nazionale del Marrone

Sulla griglia di partenza la 23esima edizione della Fiera nazionale del Marrone a Cuneo, appuntamento irrinunciabile dell’autunno cuneese, che farà luce sulle eccellenze agroalimentari della Granda, a cominciare dalla Castagna Cuneo IGP, fra colori, profumi e gusti di stagione. Anche quest’anno la Fiera vedrà protagonisti i produttori di Coldiretti Campagna Amica con una ricca proposta di attività ed esperienze per grandi e piccini.

Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre andrà in scena, come da tradizione, il mercato Campagna Amica in piazza Galimberti con una quarantina di aziende agricole del circuito, provenienti da tutto il Piemonte ma anche dalla Liguria, dalla Lombardia e dall’Emilia-Romagna, che proporranno il meglio delle loro produzioni agricole, fresche e trasformate.

Nel suo stand istituzionale in piazza Galimberti Coldiretti ribadirà il forte “no” al cibo sintetico, a cominciare dalla carne finta, smontando una dietro l’altra le bugie che si celano dietro la presunta “bistecca green”.

Sempre in piazza Galimberti il padiglione della ristorazione curato da Coldiretti e Confartigianato ospiterà le eccellenze del territorio trasformate in piatti da gustare per un’irresistibile full immersion nei sapori autunnali a base di tipicità della Granda, espressione della biodiversità che gli agricoltori Campagna Amica ogni giorno si impegnano a preservare.

Ai Giardini Fresia (ex zoo Cuneo) Coldiretti allestirà la fattoria degli animali, a fianco del mercato contadino di Campagna Amica. Mercato che, per l’occasione, sarà aperto in via straordinaria sabato 14 ottobre dalle ore 8 alle 19 e domenica 15 ottobre dalle ore 10 alle 19.

Nella giornata di venerdì 14 ottobre i laboratori delle fattorie didattiche di Campagna Amica ai Giardini Fresia ospiteranno i bambini delle scuole cuneesi, mentre durante il weekend, dalle 15.30 alle 17.30, saranno aperti a tutta la cittadinanza con attività di sensibilizzazione ed esperienze pratiche per conoscere il mondo dei cereali dal chicco al biscotto, il mondo dei formaggi, delle erbe officinali e delle api.

Non mancheranno le proposte per gli adulti, con degustazioni guidate nei locali del mercato contadino di Campagna Amica. Sabato 15 ottobre, dalle ore 17 alle 18, andrà in scena il “re” dei formaggi, il Castelmagno DOP, in un percorso guidato da un produttore e un maestro assaggiatore ONAF. Domenica, dalle ore 17 alle 18, sarà la volta dei vini piemontesi che incontreranno i salumi del territorio in una degustazione realizzata in collaborazione con i sommelier AISP e l’Associazione nazionale assaggiatori di salumi.

Per partecipare ai laboratori didattici e alle degustazioni guidate è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento posti (telefono: 366 5752531, email: eca.cn@coldiretti.it).

“Alla Fiera del Marrone porteremo nel cuore della città di Cuneo uno spaccato di mondo contadino fatto di tenacia e orgoglio, di valori e storie, un mondo attento alla qualità, alla salute e all’ambiente, oggi minacciato dalle grandi lobby del cibo sintetico. Cuneesi e visitatori potranno apprezzare da vicino la sapienza di chi coltiva la terra e produce eccellenze che rendono grande il Made in Cuneo e non solo” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“C’è un interesse sempre più diffuso tra i consumatori per un’agricoltura che si racconta, si confronta con i consumatori e svela i volti dietro i prodotti. Siamo pronti a portare un po’ di campagna nella nostra città e a lanciare un messaggio di positività che nasce dal rapporto diretto e privilegiato tra chi produce e chi compra” evidenzia Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo.