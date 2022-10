Castellinaldo, un malore e poi l’uscita di strada: 75enne elitrasportato a Cuneo

Potrebbe essere un malore la causa dell’ennesimo incidente verificatosi nelle ultime ore sulle strade della provincia.



Vittima del sinistro in questo caso è stato un 75enne, A. V., che intorno alle 14 di oggi, lunedì 10 ottobre, stava percorrendo via San Salvario a Castellinaldo d’Alba alla guida di una Fiat 600 (le prime informazioni giunte dai soccorritori parlavano di un furgone).

Improvvisamente il pensionato ha perso il controllo dei veicolo uscendo di strada.



L’uomo è stato soccorso dal personale dell’emergenza 118, che ne ha disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Croce di Cuneo con un codice di gravità rosso.



Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Bra.