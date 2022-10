Cuneo è il ritorno della Fiera del Marrone: attesi, in città, oltre 200 standisti da Italia e Francia

"Il settore della castanicoltura sta vivendo momenti difficili, e non da oggi. Ben venga, quindi, la Fiera, che ci riporta un po' indietro con la mente".

È il consigliere comunale di Cuneo Elio Beccaria a concludere i lavori della IV commissione consiliare, riunitasi in sala Vinay per la presentazione dell'edizione 2022 della Fiera Internazionale del Marrone (che inaugurerà ufficialmente nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre).

Presenti, oltre ovviamente ai consiglieri, anche l'assessora Sara Tomatis. Che ha ringraziato gli Uffici per il grande lavoro fatto nel ridare alla città la prima edizione 'post-Covid' dell'evento: "Dopo l'edizione dello scorso anno, più ridotta, torniamo a occupare diverse delle maggiori aree della città come piazza Europa, piazza Galimberti, via Roma e piazza Virginio".

Per l'occasione si attendono 140 stand in piazza Galimberti, circa 80 in via Roma e circa 20 in piazza Virginio. Tra questi, anche alcuni standisti francesi, sulla cui presenza si faticava a puntare (data l'attuale condizione dei collegamenti transfrontalieri). Piazza Europa ospiterà tre Pro Loco, i caldarrostai di Saliceto, il microcirco e diversi eventi per bambini.

Tanti anche gli interventi 'off', collaterali alla Fiera vera e propria. Tra cui la prima proiezione del film 'Innesti' incentrato sulla cultura della castanicoltura (seguito da una degustazione organizzata da Slow Food); il convegno di presentazione del Centro Nazionale per la conservazione e la biodiversità del Castagno di Chiusa di Pesio e sulle prospettive del futuro della montagna assieme alla CIA e la proiezione, al cinema Monviso, dei video e delle interviste realizzate per il nostro giornale dalla giornalista Tiziana Fantino, incentrati sui piatti particolari della cucina dei nostri rifugi. Tornerà anche il Palaclima.

Tutti gli eventi si trovano sul sito internet del Comune di Cuneo.

"Mi sembra importante che si sia ampliato il contesto conoscitivo della Fiera, con un'attenzione che supera il concetto dell'evento in sé - ha detto il consigliere comunale Ugo Sturlese - . Mi chiedo se non sia anche il caso di aggiungere più approfondimenti sui contesti storici e culturali che la castagna conserva rispetto al territorio".