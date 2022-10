Una mostra fotografica sulla vecchia Cuneo ai Giardini Fresia in occasioen della Fiera del Marrone

Vecchia immagine di Via Roma, ripresa da Piazza Vittorio

In occasione della sagra del Marrone, che avrà luogo a Cuneo dal 14 al 16 ottobre, la Coldiretti allestirà, come già avvenuto lo scorso anno, alcuni stand dedicati agli animali presso i Giardini Fresia, in collaborazione con i soci di Cuneo Vecchia e degli Alpini della sezione “Cuneo Centro”.

Gli Alpini presenteranno una mostra fotografica con immagini della vecchia Cuneo, che in pochi hanno avuto l’occasione di vedere, il tutto grazie al socio nonché collezionista Lino Ravetto, che metterà a disposizione una cinquantina di scatti.

L’apertura della mostra per i tre giorni, sarà dalle dieci della mattina alle diciannove della sera.

Si invita la cittadinanza a visitare questa interessante mostra.