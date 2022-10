Beppe Ghisolfi a Washington per i lavori del Fondo Monetario Internazionale

Da oggi, a Washington, hanno inizio i lavori della plenaria del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), l'istituzione finanziaria che a livello globale riunisce le economie sia sviluppate e che emergenti con l'obiettivo di fornire raccomandazioni, sostegni materiali e indicazioni vincolanti utili alla stabilizzazione macroeconomica, al coordinamento fiscale e bancario e al riequilibrio tra aree continentali e tra aree regionali.

Il professor Beppe Ghisolfi, banchiere internazionale e scrittore, riconfermato consigliere dell'istituto mondiale delle casse di risparmio, in sigla Wsbi, è giunto a Washington, assieme al dirigente Acri Francesco Coccia, per prendere parte ai lavori di una plenaria ancora più strategica in ragione della delicata e inedita congiuntura globale in atto.

Attualmente a capo della direzione generale del Fmi è Kristalina Georgieva.