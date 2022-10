La Lazio perde il suo marcatore migliore: Immobile infortunato

Ciro Immobile e Dusan Vlahovic anche quest'anno occupano l'elenco dei migliori marcatori di Serie A e delle rispettive squadre. Milinkovic Savic invece è nell'elenco dei migliori per assist. (Sono seguiti con rispettive scommesse e quote anche dai bookmakers online come https://www.fezbet.org/)

Perché parliamo di due calciatori laziali? Perché la squadra biancoceleste si deve preparare a settimane difficili: Ciro Immobile è infortunato. La squadra si trova al quinto posto, con una Roma che corre grazie ad un timidissimo marcatore di nome Dybala. Premono Inter e Juventus sull'Udinese che potrebbe piano piano scendere dai primi posti ma non è detto, ci sono risorse importanti. Insomma, la Lazio si trova in una posizione delicatissima e la concorrenza è alta.

Le big storiche vogliono tornare ai loro soliti posti, Napoli, Atalanta vogliono resistere... non c'è tempo per gli infortuni. In fondo, però, la Lazio non è l'unica squadra a passare guai, anche l'Inter deve attendere il rientro definitivo di Lukaku e anche le altre squadre hanno infortuni importanti.

Ciro Immobile è infortunato: notizie principali

Ciro Immobile questa mattina è stato alla clinica Paidea. Gli esami strumentali portano alla doccia gelata: lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra.

Non un infortunio alla Chiesa, che è stato fuori per diversi mesi e ancora alla Spinazzola che ha commosso tutti quanti. Immobile starà fuori sono quaranta cinque giorni, però al rientro chissà se potrà subito giocare o Sarri lo dovrà testare. Per fortuna non ci sono i mondiali ma gli impegni con maglia azzurra non sono finiti.

Insomma, Immobile potrebbe riprendere a giocare a dicembre o dopo inizio anno. Fatto sta che si perde un po' di partite importanti e non siamo molto lontani dalla sessione invernale di calciomercato.

Momento dove si guarda allo scudetto anche se siamo lontani perché è una fase dove le squadre si confermano e poi devono superare la fase difficile di corsa verso lo scudetto, con tante interruzioni in mezzo.

Calendario Lazio, classifica e ultimi goal

La Lazio alla decima giornata conquista il quinto posto tra Roma al quarto e Udinese al sesto. Primi tre posti per Napoli, Atalanta e Milan.

Al settimo e ottavo posto Inter e Juventus. La Lazio nelle ultime cinque partite ha vinto quattro volte consecutive e pareggiato nell'ultimo match. L'udinese ha tre vittorie consecutive e due ultimi pareggi consecutivi.

Quindi, la Lazio ha al suo seguito: sei vittorie, tre pareggi, una sconfitta, diciannove reti fatte, dieci reti subite., 21 punti come l'Udinese e un punto in meno rispetto alla Roma. Quali sono gli avversari di fine ottobre e novembre, consideriamo anche altre competizioni fuori dalla Serie A. Domenica 23 grande partitone in casa dell'Atalanta, per questo Immobile era indispensabile. Atalanta Lazio, partita contro la seconda in classifica. Si ipotizzano queste formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Scalvini, Demiral, Okoli, Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Ederson, Lookman, Muriel.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

Gli altri appuntamenti, Europa League, sesta giornata di girone ospitando il Midtjylland. Poi si ospita la Salernitana a fine ottobre. Il mese inizia con trasferta contro il Feyenoord, Derby di andata contro la Roma, partita successiva con il Monza. Partitone in casa della Juventus, il 13 novembre. E poi ad inizio anno Lecce, Empoli, forse lì potrebbe giocare Immobile, contro la Juventus sarebbe stata una bella presenza. Situazione da seguire!!!